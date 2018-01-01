اليوم.. سفر أول أفواج حجاج الجمعيات الأهلية لأداء مناسك الحج

يغادر مطار القاهرة الدولي، اليوم الثلاثاء، أول أفواج حجاج الجمعيات الأهلية متوجهين إلى الأراضى الحجازية لأداء مناسك الحج الشريف لهذا العام، وسيكون فى استقبالهم بالمطار مسئولى وزارة التضامن الاجتماعى وشركة ميناء القاهرة الجوي.



ومن المقرر أن يغادر أكثر ضيوف بيت الله الحرام على متن رحلات شركة مصر للطيران المتجهة إلى مطار المدينة المنورة، حيث سيتم إنهاء إجراءات سفرهم بالصالة الموسمية المخصصة لرحلات الحج والعمرة بمطار القاهرة الدولي.



هذا وتواصل شركة مصر للطيران بتسيير رحلاتها الجوية إلى المطارات الحجازية لنقل ضيوف الرحمن، تزامنا مع بدء موسم الحج لهذا العام، حيث تم توفير كافة الاحتياجات والمعدات والطائرات والأتوبيسات والتنسيق مع مسئولى المطارات المصرية والسعودية، لحسن استقبال ضيوف بيت الله الحرام.