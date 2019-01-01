بيراميدز يوجه رسالة لـ حسام البدرى بعد استقالته من رئاسة النادى

نشر نادي بيراميدز بيانًا رسميًا لتوجيه الشكر لحسام البدري رئيس النادي، بعد تقدم الأخير باستقالته من منصبه خلال الساعات الماضية.



وجاء نص البيان على النحو التالي:-



وجه مجلس إدارة نادي بيراميدز خالص تقديره واعتزازه بالكابتن حسام البدري على الفترة التي قضاها رئيسًا لإدارة الكرة بالنادي.



وأكد النادي أن الفترة التي قضاها أثمرت عن نجاحات كبيرة على مدار العام الماضي متمنيًا التوفيق والنجاح له في خطوته المقبلة بعد اعتذاره عن عدم الاستمرار في مهمته رغبة منه في العودة للعمل في المجال الفني.



وأوضح النادي أنه تفهم طلب الكابتن حسام البدري ورغبته في العودة لمجال التدريب في الفترة المقبلة بعد المجهود الضخم الذي بذله مؤخرا وكان سببا مع القائمين على إدارة النادي في وصول الفريق لهذه المرتبه بين كبار الكرة المصرية.