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رياضة

مرتضى منصور: الأهلى هايخسر من المقاولون

الثلاثاء 23/يوليه/2019 - 01:34 ص
جريدة الدستور
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أعرب رئيس الزمالك مجددًا عن تخوفه من تفويت عماد النحاس المدير الفني للمقاولون العرب مباراته المقبلة أمام الأهلي في بطولة الدوري المصري الممتاز.

ويستعد الأهلي لمواجهة المقاولون العرب يوم الأربعاء المقبل ضمن منافسات الجولة 33 بالمسابقة المحلية.

وقال مرتضى منصور خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الزمالك اليوم" المذاع على قناة "المحور": "يتبقى لنا مباراتان والأهلي كذلك، علينا أن نفوز بالمباراتين لكي نكون أبطال الدوري".

وأضاف: "محسن صلاح رئيس المقاولون رجل محترم ومحمد عادل المشرف على قطاع الكرة أصدر بيانًا اليوم ولاعبو المقاولون العرب رجال، متخوف فقط من عماد النحاس".

وواصل: "الأهلي كان يحتاج حصد ثلاثة نقاط في مباراة أسوان أثناء تدريب عماد النحاس له وخرج بالتعادل السلبي في الشوط الأول والثاني دخل مرماهم أربعة أهداف".

وتابع موجهًا رسالة إلى محمود الغرباوي حارس الجونة: "عندما تتحدث عن الزمالك فيلتحدث بأدب".

وأردف: "الفرحة الوحيدة للزمالك الفوز ببطولة الكونفدرالية، هل نسيتم بطولات الدوري والكأس؟".

وهاجم رئيس الزمالك السويسري كريستيان جروس المدير الفني السابق للفريق قائلًا: "إنه مدرب مجرم ورحل بعد نهاية عقده، أما المكسيكي خافيير أجيري المدير الفني لمنتخب مصر السابق رحل قبل نهاية عقده وتم دفع الشرط الجزائي له ولا يوجد كلب نطق مع أنها أموال الدولة".

ودافع عن خالد جلال أثناء حديثه: "هل أنا من سيحرز الهدف مكان محمد إبراهيم صانع ألعاب الفريق، لو كنت أعلنت عن الصفقات السوبر الجديدة سيقال إنني دمرت لاعبي الزمالك".

وأردف: "تعاقدنا مع صفقات سوبر وسنعلن عنها بنهاية الموسم، وارد جدًا أن الأهلي يتعادل مع المقاولون".

واختتم: "نحن خلف الفريق والجهاز الفني ونثق فيهم، ولو مباراة المقاولون العرب سارت بما يرضي الله الأهلي سيخسر المباراة".
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