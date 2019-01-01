الليلة.. "الجنس فى السينما المصرية" على طاولة صالون علمانيون

تنظم مؤسسة مجاز الثقافية٬ بالتعاون مع صالون علمانيون٬ أمسية لتوقيع ومناقشة أحدث إصدراتها٬"الجنس فى السينما المصرية" للناقد محمود قاسم٬ في السابعة مساء اليوم الثلاثاء، وتدير اللقاء الإعلامية عبير فؤاد.



ويعد الكتاب عبارة عن موسوعة فى 427 صفحة من القطع المتوسط يضم سبعة وعشرين فصلا حول الجنس فى السينما المصرية.



وجاء في الفصل الخامس والعشرين المعنون بـ"نبيلة عبيد دواء الجسد": ساعدت الصحافة اللبنانية على تعرية الفنانات المصريات إلى أقصى حد سمحت به الرقابة، بالتوازي مع السينما، وقد لعبت مجلات مثل "الشبكة، ألف ليلة وليلة، الكواكب" دورا فى تعرية أجساد ممثلات نهاية الستينيات وطوال السبعينيات بصورة لافتة للنظر، بعد أن قامت السينما المصرية بتصوير مشاهد كبيرة تقوم على العرى لكثير من ممثلات السينما.