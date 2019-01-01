ميلان يُنهى اهتمامه بضم ديان لوفرين من ليفربول

أنهى نادي ميلان اهتمامه بضم لاعب فريق ليفربول ديان لوفرين وذلك وفقًا لما ذكرته إحدى الصحف الإيطالية.



وذكرت تقارير صحفية في الفترة الأخيرة أن ميلان لديه رغبة في الحصول على خدمات المدافع الكرواتي في موسم الانتقالات الصيفي الحالي.



وأكدت تقارير أخرى أن إدارة ميلان تواصلت مع ممثلي لوفرين لبحث مدى إمكانية انتقاله إلى سان سيرو.



ووفقًا لصحيفة "جازيتا ديلو سبورت" الإيطالية، فإن مسئولي ميلان قرروا إنهاء اهتمامهم بصفقة لوفرين.



ولم تكشف الصحيفة عن السبب وراء ذلك، ولكن ربما يعود إلى رغبة ليفربول في الحصول على 25 مليون يورو للموافقة على رحيل لوفرين إلى الروسونيري.



وأفادت الصحيفة أن إدارة ميلان قررت الاتجاه ناحية لاعب يوفنتوس ميريح ديميرال.