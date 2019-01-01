أيمن منصور يرد على أنباء مفاوضات الزمالك مع نجله

كشف أيمن منصور لاعب الزمالك الأسبق، حقيقة وجود مفاوضات رسمية مع مسئولي القلعة البيضاء لضم نجله أحمد أيمن منصور، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.



وكان أحمد أيمن منصور قد تألق خلال الفترة الماضية أثناء تواجده مع بيراميدز، ومن قبله مع فريق نادي المصري.



وقال أيمن منصور في تصريحات تلفزيونية بفضائية "تايم سبورت": "لا توجد مفاوضات جدية من الزمالك، كانوا يتحدثون عليه من الموسم الماضي أو الذي قبله".



وأَضاف: "ولكن لا توجد مفاوضات بصفة جدية، لا يوجد مسؤول من الزمالك تحدث معي بخصوص أحمد".



وأردف: "تحدثت في موضوع انتقال أحمد أيمن منصور للزمالك أكثر من مرة ولكن هذا الأمر ليس بيدي أو بيده".



واختتم: "هذا إن كان لاعبًا حرًا، فسأكون قادرًا على أن أقول له رأيي أو أتحكم فيه أو هو يقول رغبته، تعاقده مستمر مع بيراميدز لمدة 3 سنوات ويحترم عقده لآخر وقت مع ناديه".