بالفيديو.. الإعلان الرسمى لفيلم "ولاد رزق 2"





وكان المخرج طارق العريان انتهى منذ فترة قليلة من مونتاج فيلمه الجديد "ولاد رزق 2"، المقرر طرحه بدور العرض السينمائي في موسم عيد الأضحى المقبل.



وقال العريان، في تصريحات له، إنه انتهى من مونتاج الفيلم، ووضع الموسيقى التصويرية، مضيفًا أنه من المقرر طرح البرومو الأول للعمل خلال يومين، قبل أن يتم طرحه اليوم.



"ولاد رزق 2 - عودة أسود الأرض" يشارك في بطولته أحمد عز وعمرو يوسف وأحمد الفيشاوى وأحمد داوود وكريم قاسم وخالد الصاوى ونسرين أمين، وعدد كبير من النجوم كضيوف شرف على رأسهم غادة عادل وخالد الصاوى وإياد نصار وباسم سمرة ومن تأليف صلاح الجهينى، وإخراج طارق العريان وإنتاج سينرجى فيلمز وطارق العريان وموسى عيسى وشركة الطاهر ميديا برودكشن.

نشرت الصفحة الرسمية لفيلم "ولاد رزق" الجزء الثاني، الإعلان الرسمي للفيلم قبل طرحه في السينمات خلال الفترة المقبلة.