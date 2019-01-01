ترامب يعلن التوصل إلى اتفاق لتجنب إغلاق حكومى جديد

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، التوصل إلى اتفاق على الموازنة بين الديمقراطيين والجمهوريين لتجنب إغلاق حكومي جديد.



وكان مفاوضون من الكونجرس الأمريكي قد أعلنوا فبراير الماضي أنهم توصلوا إلى اتفاق مبدئي بشأن تمويل أمن الحدود لتفادي إغلاق جزئي آخر للحكومة كان من المقرر أن يبدأ وقتها.



لكن مساعدا بالكونجرس قال حينها: "إن الاتفاق لا يشمل تمويلا قدره 5.7 مليار دولار يريده الرئيس ترامب لإقامة جدار على الحدود".



ووقّع الرئيس الأمريكي يناير الماضي اتفاقا ينهي أطول إغلاق حكومي في التاريخ الأمريكي، حسب ما أعلن البيت الأبيض حينها.



وفي 22 ديسمبر الماضي، بدأ الإغلاق الجزئي بعد الإخفاق في تمرير ميزانية العام المالي الجاري، ويؤثر على 9 من 15 وزارة اتحادية وعشرات الوكالات ومئات الآلاف من العاملين في الحكومة.



ومن الوزارات التي تعاني من غياب التمويل وزارات العدل والأمن الداخلي والداخلية والخزانة، أما الوكالات المستقلة المتضررة من الغلق فأهمها هيئة الأوراق المالية.