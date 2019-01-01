لن تدخل النادى مرة أخرى.. رئيس الزمالك يرد على فيديو كهربا
الثلاثاء 23/يوليه/2019 - 12:36 ص
أكد رئيس الزمالك، بأن عقد محمود عبد المنعم كهربا ممتد الي لموسم 2021 _2022، وكل محاولاته للحديث بأن عقد ينتهي بنهاية الموسم الحالي غير صحيحة على الإطلاق.
وكشف رئيس الزمالك ، بأنه تم تقديم شكوى ضد كهربا الي الاتحاد المصري لكرة القدم والمحكمة الرياضية الدوليه للحفاظ على حقوق النادي.
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وكشف رئيس الزمالك ، بأنه تم تقديم شكوى ضد كهربا الي الاتحاد المصري لكرة القدم والمحكمة الرياضية الدوليه للحفاظ على حقوق النادي.
للتفاصيل.. اضغط هنا