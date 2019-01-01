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رياضة

لن تدخل النادى مرة أخرى.. رئيس الزمالك يرد على فيديو كهربا

الثلاثاء 23/يوليه/2019 - 12:36 ص
لن تدخل النادى مرة
لن تدخل النادى مرة أخرى.. رئيس الزمالك يرد على فيديو كهربا
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أكد رئيس الزمالك، بأن عقد محمود عبد المنعم كهربا ممتد الي لموسم 2021 _2022، وكل محاولاته للحديث بأن عقد ينتهي بنهاية الموسم الحالي غير صحيحة على الإطلاق.


وكشف رئيس الزمالك ، بأنه تم تقديم شكوى ضد كهربا الي الاتحاد المصري لكرة القدم والمحكمة الرياضية الدوليه للحفاظ على حقوق النادي.

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