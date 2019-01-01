اليوم.. "الأراجوز وخيال الظل وأفلام كارتون" بمركز إبداع الطفل

تستمر فعاليات مهرجان "أجازة سعيدة" الذي ينظمها قطاع صندوق التنمية الثقافية، بمناسبة الأجازة الصيفية بمركز إبداع الطفل ببيت العينى خلف جامع الأزهر، حيث تبدأ في الحادية عشر صباح اليوم الثلاثاء٬ ورشة رسم بعنوان "أنا والأراجوز"، يعقبها عرض الأراجوز وخيال الظل فرقة ومضة، يليه تقديم عدد من عروض أفلام الرسوم المتحركة التي شاركت في الدورة الأخيرة لملتقي القاهرة الدولي للرسوم المتحركة منها فيلم "Teofrastus" من أستونيا، وفيلم "أنترنت آمن" من مصر، و"فى آواخر الموسم" من النمسا، و"الصيد" من فرنسا.



يذكر أن برنامج "أجازة سعيدة" يتضمن أنشطة ثقافية وفنية متعددة للأطفال، من بينها: ورش فنية فى مجالات مختلفة منها: الرسم، الأشغال اليدوية، الخزف وتعليم فن الكاريكاتير، بالإضافة إلى عروض فنية بالتعاون مع قطاع الإنتاج الثقافي منها فقرات من السيرك القومى التابع للبيت الفنى للفنون الشعبية والاستعراضية.