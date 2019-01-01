حظك اليوم.. برج الحمل الثلاثاء 23 يوليو 2019

قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقي، حظك، اليوم الثلاثاء، وفيما يخص برج الحمل قالت:

مهنيًا: يمكن أن تجبر على السفر فجأة لإنهاء صفقة مهمة وتقبل على العمل بنشاط وترغب في تنفيذ أفكارك الجديدة.

عاطفيًا: عليك أن تعيد حساباتك والتفكير في القرارات التي اتخذتها من الشريك كي لا تحدث أخطاء مجددًا لا يمكن تصحيحها لاحقًا.

صحيًا: الأعمال تبدو كثيرة جدًا ومرهقة، ويمكن أن تهدّد في بعض الأحيان أعصابك.



جدير بالذكر، أن قراءة البرج اليومي الخاص بك من أفضل الطرق لمعرفة ما ينتظرك حسب التوقعات وتأثير النجوم والكواكب على حياتك، لمعرفة حظك اليوم وقراءة برجك ما هي إلا محاولة توقع المستقبل ومشاكله حسب موضع النجوم وزواياها لمساعدتك على اتخاذ القرار الصحيح أحيانًا.

