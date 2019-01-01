حظك اليوم.. برج الثور الثلاثاء 23 يوليو 2019

قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقي، حظك، اليوم الثلاثاء، وفيما يخص برج الثور قالت:

مهنيًا: تعرف كيف تتجنب الاصطدام بعمليات التسويف والتأخير غير المبرر، ما يثير غضب الحساد ويجعلك هدفًا دائمًا لهم.

عاطفيًا: بعض العقبات يمكن أن تعترض طريق ارتباطك بالحبيب، لا تستغل طيبته وحاول أن تسايره.

صحيًا: كأنك غريب عما يحصل للناس جراء عدم الانتباه في تناول المأكولات كيفما كان، حذار.



جدير بالذكر، أن قراءة البرج اليومي الخاص بك من أفضل الطرق لمعرفة ما ينتظرك حسب التوقعات وتأثير النجوم والكواكب على حياتك، لمعرفة حظك اليوم وقراءة برجك ما هي إلا محاولة توقع المستقبل ومشاكله حسب موضع النجوم وزواياها لمساعدتك على اتخاذ القرار الصحيح أحيانًا.

