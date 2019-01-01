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الأبراج اليوم

حظك اليوم.. برج العقرب الثلاثاء 23 يوليو 2019

الإثنين 22/يوليه/2019 - 11:54 م
جريدة الدستور
إسلام جمال
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قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقي، حظك، اليوم الثلاثاء، وفيما يخص برج العقرب قالت:

مهنيًا: تشرق هالتك مجددًا، وتعيش أجواء جميلة من الإقدام والمغامرة وخوض مجال جديد تثبت فيه براعتك وتفوقك على المخضرمين.

عاطفيًا: لا تعاند من دون سبب حقيقي ولا تصدق الأوهام والواهمين لئلا توقع نفسك في مشكلات مع الحبيب.

صحيًا: ابتعد عن تناول المأكولات التي تعرف جيدًا أنها تضرّك صحيًا.

قراءة البرج اليومي الخاص بك يكون على أساس إشارة برجك، الذي يعد من أفضل الطرق لمعرفة ما ينتظرك حسب التوقعات وتأثير النجوم والكواكب على حياتك، لمعرفة حظك اليوم، وقراءة برجك ما هي إلا محاولة توقع المستقبل ومشاكله حسب موضع النجوم وزواياها لمساعدتك على اتخاذ القرار الصحيح أحيانًا.


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