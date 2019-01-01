حظك اليوم.. برج السرطان الثلاثاء 23 يوليو 2019

قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقي، حظك، اليوم الثلاثاء، وفيما يخص برج السرطان قالت:



مهنيًا: قد تواجه بعض الإرباك بسبب كثرة الضغوط في العمل، لكنّك تتمتع بقدرات لافتة لتجاوز ذلك مستفيدًا من عامل الوقت.



عاطفيًا: لن يصعب عليك بعد اليوم أن تبرز كنجم في محيطك الاجتماعي وربما تقوم بإبداع معيّن فتكون محط انظار الشريك.



صحيًا: ساعد نفسك قبل كل شيء حتى يساعدك محيطك والآخرون في تحسين وضعك الصحي.



قراءة البرج اليومي الخاص بك يكون على أساس إشارة برجك، الذي يعد من أفضل الطرق لمعرفة ما ينتظرك حسب التوقعات وتأثير النجوم والكواكب على حياتك، لمعرفة حظك اليوم، وقراءة برجك ما هي إلا محاولة توقع المستقبل ومشاكله حسب موضع النجوم وزواياها لمساعدتك على اتخاذ القرار الصحيح أحيانًا.



