أغاني مؤتمرات الشباب.. إبداع يعبر عن الوطن والمستقبل (فيديو)

شهدت مؤتمرات الشباب التي حضرها الرئيس عبد الفتاح السيسي، إطلاق العديد من الأغاني الوطنية التي حازت إعجاب المواطنين، ووجدت طريقها إلى نفوس المصريين وعبرت عن شباب يحلم بمستقبل أجمل وأكثر إشراقًا.



الأعمال الفنية التي أطلقت في المؤتمرات تعلي من قيمة الانتماء وحب الوطن وهي الأهداف التي تقوم عليها فكرة مؤتمرات الشباب، وتعبر كلمات الأغاني عن شعار المؤتمرات ودعواتها إلى المشاركة والإبداع، إضافة إلى ترديد الأغاني الخالدة، والهوية الموسيقية للمحافظات التي تقام فيها.