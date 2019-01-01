حظك اليوم.. جميع الأبراج الفلكية الثلاثاء 23 يوليو 2019

قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقى حظك اليوم الثلاثاء، لجميع الأبراج الفلكية على النحو التالي:



الحمل

مهنيًا: يمكن أن تجبر على السفر فجأة لإنهاء صفقة مهمة وتقبل على العمل بنشاط وترغب في تنفيذ أفكارك الجديدة.

عاطفيًا: عليك أن تعيد حساباتك والتفكير في القرارات التي اتخذتها من الشريك كي لا تحدث أخطاء مجددًا لا يمكن تصحيحها لاحقًا.

صحيًا: الأعمال تبدو كثيرة جدًا ومرهقة، ويمكن أن تهدّد في بعض الأحيان أعصابك.



الثور

مهنيًا: تعرف كيف تتجنب الاصطدام بعمليات التسويف والتأخير غير المبرر، ما يثير غضب الحساد ويجعلك هدفًا دائمًا لهم.

عاطفيًا: بعض العقبات يمكن أن تعترض طريق ارتباطك بالحبيب، لا تستغل طيبته وحاول أن تسايره.

صحيًا: كأنك غريب عما يحصل للناس جراء عدم الانتباه في تناول المأكولات كيفما كان، حذار.



الجوزاء

مهنيًا: تبدو حيويتك المهنية في أوجها هذا اليوم ويكون الحظ سائرًا على خطّ سهل وسليم تجاهك حاملًا إليك المفاجآت السعيدة.

عاطفيًا: لا تذهب في مجازفات عاطفية خطيرة، الأوضاع برمتها تدعوك إلى التأني، وقد تؤدي إلى بعض التضليل والتعقيدات.

صحيًا: إذا أحسست بتورم في قدميك أو ذراعيك، أترك كل شيء وتوجه إلى الطبيب فورًا.



السرطان

مهنيًا: قد تواجه بعض الإرباك بسبب كثرة الضغوط في العمل، لكنّك تتمتع بقدرات لافتة لتجاوز ذلك مستفيدًا من عامل الوقت.

عاطفيًا: لن يصعب عليك بعد اليوم أن تبرز كنجم في محيطك الاجتماعي وربما تقوم بإبداع معيّن فتكون محط انظار الشريك.

صحيًا: ساعد نفسك قبل كل شيء حتى يساعدك محيطك والآخرون في تحسين وضعك الصحي.



الأسد

مهنيًا: قضية مهنية تتبنّاها أو تشارك أطرافًا كبيرة هدفًا تلاحقه، وتتحمس لمشروع وتسعى إليه وتؤدي دور المقنع والمؤثر.

عاطفيًا: واجه من تحب بحقيقة مشاعرك تجاهه، ولا تؤجل الموضوع أكثر من اللازم لأن المشاعر قد تخف.

صحيًا: أنت تتمتع بإرادة صلبة وتقرر التخلص من الوزن الزائد ووضع حد لشراهتك المفرطة.



العذراء

مهنيًا: تواضع فهذا يقرب الآخرين منك أكثر، وقد تكثر الواجبات المهنية فلا تجد الوقت الكافي لإنجازها.

عاطفيًا: تفيض حيوية وثقة زائدة بالنفس، ما ينعكس إيجابًا على الصعيد والعاطفي، وتخطط مع الشريك لمشروع مهم.

صحيًا: فكّر مليًا في وضعك الصحي المتقلب، واختر العلاج المناسب بأسرع ما يمكن.



الميزان

مهنيًا: تتوصل إلى محاصرة كل المشكلات والتعويض عن الوقت الضائع والسيطرة على أمورك مجددًا، فتصادف مساعدة ثمينة جدًا.

عاطفيًا: تكون الأجواء العاطفية سلسة، وتحصل على فرصة جيدة لتفسير مشاعرك وتنشط التنقلات والاتصالات.

صحيًا: نفسيتك المرتاحة تنعكس إيجابًا على صحتك، وهذا ما يلاحظه المقربون منك في الجلسات التي تجمعكم معًا.



العقرب

مهنيًا: تشرق هالتك مجددًا، وتعيش أجواء جميلة من الإقدام والمغامرة وخوض مجال جديد تثبت فيه براعتك وتفوقك على المخضرمين.

عاطفيًا: لا تعاند من دون سبب حقيقي ولا تصدق الأوهام والواهمين لئلا توقع نفسك في مشكلات مع الحبيب.

صحيًا: إبتعد عن تناول المأكولات التي تعرف جيدًا أنها تضرّك صحيًا.



القوس

مهنيًا: تسهل عليك الأمور وتخلق لك أجواء مناسبة لمعالجة القضايا، وتحصل على دعم وتأييد، فترتفع المعنويات وتتقدم بنجاح.

عاطفيًا: مفاجآت كثيرة تسعدك وتتلقى علامات الحب، ويسطع نجمك وتتمتع بسحر نادر.

صحيًا: تهتم بتفاصيل تخصّ أوضاعك الصحيّة وتناقش الأمر مع بعض المعنيين مباشرة.



الجدي

مهنيًا: تسير في درب جديد وتتعرّف إلى أوساط لم تعهدها، وتكتشف ما يجعلك تتصرف بطريقة سريعة وتنكب على عمل جديد وتحقق إنجازًا مهمًا.

عاطفيًا: تؤلمك طريقة انفصال الشريك عنك لأنه لم يبرر قراره بحجج منطقية مقنعة وكافية.

صحيًا: لا تتردد في عرض نفسك على طبيب نفساني إذا كنت تحت ضغط ماضٍ قاسٍ لا يفارق مخيلتك.



الدلو

مهنيًا: مرحلة جديدة في حياتك العملية مليئة بالتطورات، لذلك عليك أن تكون أكثر تركيزًا لتكون النتائج مضمونة.

عاطفيًا: وقوفك إلى جانب الشريك يعزز الثقة بينكما ولا تأبه بما يقوله الآخرون طالما أنت مدرك أنك تفعل الصواب.

صحيًا: تخطط لرحلة طويلة تستكشف فيها مناطق جديدة وتمارس فيها المشي لترتاح نفسيًا.



الحوت

مهنيًا: تتزوّد معلومات كثيرة، وتقوم بزيارات عمل لتبادل الآراء والأفكار مع من سبقوك في مجال عملك.

عاطفيًا: تشاطر الشريك أحلامه وأهدافه، وإذا كنت وحيدًا فقد تباشر علاقة متينة وثابتة.

صحيًا: نفّذ كل ما طلبه منك الطبيب، واتبع إرشاداته بدقة، فلن تكون إلا راضيًا ومرتاحًا.