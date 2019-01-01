حظك اليوم.. جميع الأبراج الفلكية الثلاثاء 23 يوليو 2019
الثلاثاء 23/يوليه/2019 - 04:25 ص
إسلام جمالطباعة
قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقى حظك اليوم الثلاثاء، لجميع الأبراج الفلكية على النحو التالي:
الحمل
مهنيًا: يمكن أن تجبر على السفر فجأة لإنهاء صفقة مهمة وتقبل على العمل بنشاط وترغب في تنفيذ أفكارك الجديدة.
عاطفيًا: عليك أن تعيد حساباتك والتفكير في القرارات التي اتخذتها من الشريك كي لا تحدث أخطاء مجددًا لا يمكن تصحيحها لاحقًا.
صحيًا: الأعمال تبدو كثيرة جدًا ومرهقة، ويمكن أن تهدّد في بعض الأحيان أعصابك.
الثور
مهنيًا: تعرف كيف تتجنب الاصطدام بعمليات التسويف والتأخير غير المبرر، ما يثير غضب الحساد ويجعلك هدفًا دائمًا لهم.
عاطفيًا: بعض العقبات يمكن أن تعترض طريق ارتباطك بالحبيب، لا تستغل طيبته وحاول أن تسايره.
صحيًا: كأنك غريب عما يحصل للناس جراء عدم الانتباه في تناول المأكولات كيفما كان، حذار.
الجوزاء
مهنيًا: تبدو حيويتك المهنية في أوجها هذا اليوم ويكون الحظ سائرًا على خطّ سهل وسليم تجاهك حاملًا إليك المفاجآت السعيدة.
عاطفيًا: لا تذهب في مجازفات عاطفية خطيرة، الأوضاع برمتها تدعوك إلى التأني، وقد تؤدي إلى بعض التضليل والتعقيدات.
صحيًا: إذا أحسست بتورم في قدميك أو ذراعيك، أترك كل شيء وتوجه إلى الطبيب فورًا.
السرطان
مهنيًا: قد تواجه بعض الإرباك بسبب كثرة الضغوط في العمل، لكنّك تتمتع بقدرات لافتة لتجاوز ذلك مستفيدًا من عامل الوقت.
عاطفيًا: لن يصعب عليك بعد اليوم أن تبرز كنجم في محيطك الاجتماعي وربما تقوم بإبداع معيّن فتكون محط انظار الشريك.
صحيًا: ساعد نفسك قبل كل شيء حتى يساعدك محيطك والآخرون في تحسين وضعك الصحي.
الأسد
مهنيًا: قضية مهنية تتبنّاها أو تشارك أطرافًا كبيرة هدفًا تلاحقه، وتتحمس لمشروع وتسعى إليه وتؤدي دور المقنع والمؤثر.
عاطفيًا: واجه من تحب بحقيقة مشاعرك تجاهه، ولا تؤجل الموضوع أكثر من اللازم لأن المشاعر قد تخف.
صحيًا: أنت تتمتع بإرادة صلبة وتقرر التخلص من الوزن الزائد ووضع حد لشراهتك المفرطة.
العذراء
مهنيًا: تواضع فهذا يقرب الآخرين منك أكثر، وقد تكثر الواجبات المهنية فلا تجد الوقت الكافي لإنجازها.
عاطفيًا: تفيض حيوية وثقة زائدة بالنفس، ما ينعكس إيجابًا على الصعيد والعاطفي، وتخطط مع الشريك لمشروع مهم.
صحيًا: فكّر مليًا في وضعك الصحي المتقلب، واختر العلاج المناسب بأسرع ما يمكن.
الميزان
مهنيًا: تتوصل إلى محاصرة كل المشكلات والتعويض عن الوقت الضائع والسيطرة على أمورك مجددًا، فتصادف مساعدة ثمينة جدًا.
عاطفيًا: تكون الأجواء العاطفية سلسة، وتحصل على فرصة جيدة لتفسير مشاعرك وتنشط التنقلات والاتصالات.
صحيًا: نفسيتك المرتاحة تنعكس إيجابًا على صحتك، وهذا ما يلاحظه المقربون منك في الجلسات التي تجمعكم معًا.
العقرب
مهنيًا: تشرق هالتك مجددًا، وتعيش أجواء جميلة من الإقدام والمغامرة وخوض مجال جديد تثبت فيه براعتك وتفوقك على المخضرمين.
عاطفيًا: لا تعاند من دون سبب حقيقي ولا تصدق الأوهام والواهمين لئلا توقع نفسك في مشكلات مع الحبيب.
صحيًا: إبتعد عن تناول المأكولات التي تعرف جيدًا أنها تضرّك صحيًا.
القوس
مهنيًا: تسهل عليك الأمور وتخلق لك أجواء مناسبة لمعالجة القضايا، وتحصل على دعم وتأييد، فترتفع المعنويات وتتقدم بنجاح.
عاطفيًا: مفاجآت كثيرة تسعدك وتتلقى علامات الحب، ويسطع نجمك وتتمتع بسحر نادر.
صحيًا: تهتم بتفاصيل تخصّ أوضاعك الصحيّة وتناقش الأمر مع بعض المعنيين مباشرة.
الجدي
مهنيًا: تسير في درب جديد وتتعرّف إلى أوساط لم تعهدها، وتكتشف ما يجعلك تتصرف بطريقة سريعة وتنكب على عمل جديد وتحقق إنجازًا مهمًا.
عاطفيًا: تؤلمك طريقة انفصال الشريك عنك لأنه لم يبرر قراره بحجج منطقية مقنعة وكافية.
صحيًا: لا تتردد في عرض نفسك على طبيب نفساني إذا كنت تحت ضغط ماضٍ قاسٍ لا يفارق مخيلتك.
الدلو
مهنيًا: مرحلة جديدة في حياتك العملية مليئة بالتطورات، لذلك عليك أن تكون أكثر تركيزًا لتكون النتائج مضمونة.
عاطفيًا: وقوفك إلى جانب الشريك يعزز الثقة بينكما ولا تأبه بما يقوله الآخرون طالما أنت مدرك أنك تفعل الصواب.
صحيًا: تخطط لرحلة طويلة تستكشف فيها مناطق جديدة وتمارس فيها المشي لترتاح نفسيًا.
الحوت
مهنيًا: تتزوّد معلومات كثيرة، وتقوم بزيارات عمل لتبادل الآراء والأفكار مع من سبقوك في مجال عملك.
عاطفيًا: تشاطر الشريك أحلامه وأهدافه، وإذا كنت وحيدًا فقد تباشر علاقة متينة وثابتة.
صحيًا: نفّذ كل ما طلبه منك الطبيب، واتبع إرشاداته بدقة، فلن تكون إلا راضيًا ومرتاحًا.
الحمل
مهنيًا: يمكن أن تجبر على السفر فجأة لإنهاء صفقة مهمة وتقبل على العمل بنشاط وترغب في تنفيذ أفكارك الجديدة.
عاطفيًا: عليك أن تعيد حساباتك والتفكير في القرارات التي اتخذتها من الشريك كي لا تحدث أخطاء مجددًا لا يمكن تصحيحها لاحقًا.
صحيًا: الأعمال تبدو كثيرة جدًا ومرهقة، ويمكن أن تهدّد في بعض الأحيان أعصابك.
الثور
مهنيًا: تعرف كيف تتجنب الاصطدام بعمليات التسويف والتأخير غير المبرر، ما يثير غضب الحساد ويجعلك هدفًا دائمًا لهم.
عاطفيًا: بعض العقبات يمكن أن تعترض طريق ارتباطك بالحبيب، لا تستغل طيبته وحاول أن تسايره.
صحيًا: كأنك غريب عما يحصل للناس جراء عدم الانتباه في تناول المأكولات كيفما كان، حذار.
الجوزاء
مهنيًا: تبدو حيويتك المهنية في أوجها هذا اليوم ويكون الحظ سائرًا على خطّ سهل وسليم تجاهك حاملًا إليك المفاجآت السعيدة.
عاطفيًا: لا تذهب في مجازفات عاطفية خطيرة، الأوضاع برمتها تدعوك إلى التأني، وقد تؤدي إلى بعض التضليل والتعقيدات.
صحيًا: إذا أحسست بتورم في قدميك أو ذراعيك، أترك كل شيء وتوجه إلى الطبيب فورًا.
السرطان
مهنيًا: قد تواجه بعض الإرباك بسبب كثرة الضغوط في العمل، لكنّك تتمتع بقدرات لافتة لتجاوز ذلك مستفيدًا من عامل الوقت.
عاطفيًا: لن يصعب عليك بعد اليوم أن تبرز كنجم في محيطك الاجتماعي وربما تقوم بإبداع معيّن فتكون محط انظار الشريك.
صحيًا: ساعد نفسك قبل كل شيء حتى يساعدك محيطك والآخرون في تحسين وضعك الصحي.
الأسد
مهنيًا: قضية مهنية تتبنّاها أو تشارك أطرافًا كبيرة هدفًا تلاحقه، وتتحمس لمشروع وتسعى إليه وتؤدي دور المقنع والمؤثر.
عاطفيًا: واجه من تحب بحقيقة مشاعرك تجاهه، ولا تؤجل الموضوع أكثر من اللازم لأن المشاعر قد تخف.
صحيًا: أنت تتمتع بإرادة صلبة وتقرر التخلص من الوزن الزائد ووضع حد لشراهتك المفرطة.
العذراء
مهنيًا: تواضع فهذا يقرب الآخرين منك أكثر، وقد تكثر الواجبات المهنية فلا تجد الوقت الكافي لإنجازها.
عاطفيًا: تفيض حيوية وثقة زائدة بالنفس، ما ينعكس إيجابًا على الصعيد والعاطفي، وتخطط مع الشريك لمشروع مهم.
صحيًا: فكّر مليًا في وضعك الصحي المتقلب، واختر العلاج المناسب بأسرع ما يمكن.
الميزان
مهنيًا: تتوصل إلى محاصرة كل المشكلات والتعويض عن الوقت الضائع والسيطرة على أمورك مجددًا، فتصادف مساعدة ثمينة جدًا.
عاطفيًا: تكون الأجواء العاطفية سلسة، وتحصل على فرصة جيدة لتفسير مشاعرك وتنشط التنقلات والاتصالات.
صحيًا: نفسيتك المرتاحة تنعكس إيجابًا على صحتك، وهذا ما يلاحظه المقربون منك في الجلسات التي تجمعكم معًا.
العقرب
مهنيًا: تشرق هالتك مجددًا، وتعيش أجواء جميلة من الإقدام والمغامرة وخوض مجال جديد تثبت فيه براعتك وتفوقك على المخضرمين.
عاطفيًا: لا تعاند من دون سبب حقيقي ولا تصدق الأوهام والواهمين لئلا توقع نفسك في مشكلات مع الحبيب.
صحيًا: إبتعد عن تناول المأكولات التي تعرف جيدًا أنها تضرّك صحيًا.
القوس
مهنيًا: تسهل عليك الأمور وتخلق لك أجواء مناسبة لمعالجة القضايا، وتحصل على دعم وتأييد، فترتفع المعنويات وتتقدم بنجاح.
عاطفيًا: مفاجآت كثيرة تسعدك وتتلقى علامات الحب، ويسطع نجمك وتتمتع بسحر نادر.
صحيًا: تهتم بتفاصيل تخصّ أوضاعك الصحيّة وتناقش الأمر مع بعض المعنيين مباشرة.
الجدي
مهنيًا: تسير في درب جديد وتتعرّف إلى أوساط لم تعهدها، وتكتشف ما يجعلك تتصرف بطريقة سريعة وتنكب على عمل جديد وتحقق إنجازًا مهمًا.
عاطفيًا: تؤلمك طريقة انفصال الشريك عنك لأنه لم يبرر قراره بحجج منطقية مقنعة وكافية.
صحيًا: لا تتردد في عرض نفسك على طبيب نفساني إذا كنت تحت ضغط ماضٍ قاسٍ لا يفارق مخيلتك.
الدلو
مهنيًا: مرحلة جديدة في حياتك العملية مليئة بالتطورات، لذلك عليك أن تكون أكثر تركيزًا لتكون النتائج مضمونة.
عاطفيًا: وقوفك إلى جانب الشريك يعزز الثقة بينكما ولا تأبه بما يقوله الآخرون طالما أنت مدرك أنك تفعل الصواب.
صحيًا: تخطط لرحلة طويلة تستكشف فيها مناطق جديدة وتمارس فيها المشي لترتاح نفسيًا.
الحوت
مهنيًا: تتزوّد معلومات كثيرة، وتقوم بزيارات عمل لتبادل الآراء والأفكار مع من سبقوك في مجال عملك.
عاطفيًا: تشاطر الشريك أحلامه وأهدافه، وإذا كنت وحيدًا فقد تباشر علاقة متينة وثابتة.
صحيًا: نفّذ كل ما طلبه منك الطبيب، واتبع إرشاداته بدقة، فلن تكون إلا راضيًا ومرتاحًا.