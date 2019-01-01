"الفرق بين الرواية والفيلم" بقصر ثقافة السينما

نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة بقصر ثقافة السينما ندوة فنية بعنوان "الرواية والفيلم" ادارها الناقد عصام حلمي، أوضح خلالها الفرق بين الرواية والفيلم، والرواية موضوع الندوة هى "عمارة يعقوبيان" تأليف علاء الأسواني، أما الفيلم فمن إخراج مروان حامد وسيناريو وحيد حامد.



وتناولت الندوة الفرق بين الرواية والفيلم، فالرواية عمل ادبي اما الفيلم فهو عمل سينيمائي، موضحا أن الرواية عمل فني متكامل، أما السيناريو فهو عمل فني ناقص، وعن الفرق في المضمون، نجد أن الرواية تعتمد في المقام الأول على اللغة الأدبية مثل التشبية والاستعارة المكنية، أما اللغة في السيناريو تتحول إلى كلمات بسيطة وواقعية تناسب السيناريو، كما أوضح أن عمارة يعقوبيان هو اسم حقيقي لعمارة موجودة فعلا بشارع طلعت حرب بناها المليونير جاكوب يعقوبيان عميد الجالية الأرمنية عام 1934 ثم بعد ذلك تم عرض فيلم "عمارة يعقوبيان".