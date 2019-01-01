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رياضة

الصين تنتقد مانشستر سيتي الإنجليزي وتصفه بالمتغطرس

الإثنين 22/يوليه/2019 - 11:40 م
جريدة الدستور
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شنت وكالة أنباء الصين الجديدة "شينخوا"حملة انتقادات لاذعة ضد نادي مانشستر سيتي الإنجليزي لكرة القدم الذي خاض في الصين خلال الأيام الأخيرة بطولة الدوري الإنجليزي الأسيوي.

يذكر أن مانشستر سيتي خاض البطولة بجانب ناديين إنجليزيين أخرين، هما ولفرهامبتون ونيوكاسل، حيث خسر 4 1 أمام الأول في المباراة النهائية بركلات الترجيح، فيما فاز على الثاني في الدور قبل النهائي.

وأصدرت "شينخوا" بيانا شديد اللهجة، نقلته عنها صحيفة "ماركا" الإسبانية، أكدت فيه أن النادي الإنجليزي جاء إلى الصين بحثا عن كسب المال وليس كسب قلوب المشجعين الصينيين.

وقالت إن حب الجماهير الصينية لمانشستر سيتي لم يقابل بالجزاء المناسب.

وأوضحت الوكالة الصينية أن مانشستر سيتي كان قلقا بشأن الأموال، فحسب،وأكدت في بيانها قائلة: "طريقة تصرف مانشستر سيتي في الصين يشير إلى أنهم جاءوا مدفوعين برغبة في كسب الأموال، وليس القلوب، تواجد بطل الدوري الإنجليزي في الصين لم يكن سوى واجب تجاري".

وأضافت: "لقد افتقدوا للحماس اللازم، طريقة تعاملهم مع الجماهير تختلف عن تعامل فرق أخرى جاءت إلى هنا".

وتابعت: "غطرسة مانشستر سيتي وقلة احترامه للجماهير الصينية كان شيئا مغايرا تماما لما أظهره ولفرهامبتون أو نيوكاسل، سيرحل هذان الناديان عن الصين بأنصار جدد، بجانب الاحترام.. مانشستر سيتي سيرحل بدون أي شيء".
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