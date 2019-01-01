الإثنين 22 يوليه 2019 الموافق 19 ذو القعدة 1440
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
adsads
ads

الثقافة

"ارسم مستقبلك بنفسك" بثقافة الغربية

الإثنين 22/يوليه/2019 - 11:39 م
جريدة الدستور
آلاء حسن
طباعة
ads
واصلت الهيئة العامة لقصور الثقافة تقديم مجموعة متنوعة من الأنشطة والفعاليات الثقافية والفنية بفرع الغربية، حيث استعرض قصر ثقافة طنطا أهمية ترشيد الاستهلاك باعتباره من الركائز الاجتماعية المهمة التي تبنى عليها المجتمعات المتحضرة، كما تناول القصر خلال محاضرة بعنوان "ترشيد الاستهلاك" التعريف بمجالات الترشيد، ومنها استخدام الكهرباء والماء، وضرورة عمل حملات توعية للحث على أهمية الترشيد في حياتنا.

ونظمت دار الكتب بطنطا محاضرة ثقافية لمناقشة كتاب "ارسم مستقبلك بنفسك" للكاتب والمؤلف الأمريكي برايان تريسي، استعرضت خلالها الدكتورة سماح جاهين أستاذ المناهج وطرق التدريس ومدرب التنمية البشرية أهم ما جاء في فصول الكتاب والتأكيد على أهمية وجود الطموح في حياة الانسان، وعدم الاستسلام للفشل، والتعلم من الأخطاء والتجارب السابقة.

وشهدت مكتبة كفر حجازي الثقافية حضورا قويا من الأطفال رواد المكتبة للمشاركة في اليوم الثقافي للاحتفال بذكرى ثورة 23 يوليو، حيث تضمن اليوم مسابقات في المعلومات العامة، ومحاضرة ثقافية عن أهم أحداث الثورة ونتائجها الإيجابية على المجتمع المصري، ونبذة عن حياة الزعيم جمال عبد الناصر، فيما تم توزيع شهادات التميز والتقدير على مجموعة من الأطفال المشاركين.
ads

موضوعات متعلقة

منذ يوم

محمد الباز يتحدث عن "مقال الحسين"

منذ يوم

"الطيران" تطلب موظفين للعمل في هذا التخصص

منذ أقل من ساعتين

مفاجأة.. أردوغان مصاب بمرض لا شفاء له... هل يصلح لرئاسة تركيا؟

منذ أقل من ساعتين

"التجنيد أوالترحيل".. كيف يساوم أردوغان اللاجئين السوريين على بقائهم في تركيا؟

ads

الصور

image description

توقيع بروتوكول بين الأهلي واليونيسيف لدعم حقوق الأطفال فى مصر

image description

في ليلة سقوط الزمالك أمام الجونة.. "الدستور" ترصد أهم لقطات المباراة

image description

أبو هشيمة وجمال مبارك والسقا يشاركون في عزاء أرملة الراحل إبراهيم سعده

image description

صور افتتاح جراج روكسي

image description

ضبط مصنع حلويات دون ترخيص ببرج العرب في الإسكندرية

ads

الأكثر قراءة

مفاجأة.. أردوغان مصاب بمرض لا شفاء له... هل يصلح لرئاسة تركيا؟

رسميًا.. انفصال معز مسعود وشيري عادل.. تعرف على التفاصيل

"التجنيد أوالترحيل".. كيف يساوم أردوغان اللاجئين السوريين على بقائهم في تركيا؟

"الطيران" تطلب موظفين للعمل في هذا التخصص

ستوديو

عمرو أديب يلقن حمد بن جاسم درسا: "لا ترمي بلاك علينا"

أنغام برفقة زوجها على السجادة الحمراء في حفل توزيع جوائز الميما.. فيديو

الغندور يكشف موقف حسام البدري من تولي القيادة الفنية لنادي الزمالك (فيديو)

تعرف على سبب استحمام عبدالحليم حافظ بـ "السبرتو"

ads

رياضة

الصين تنتقد مانشستر سيتي الإنجليزي وتصفه بالمتغطرس

تعيين نيكي بات في منصب رئيس تطوير مانشستر يونايتد

يونايتد يعين بات رئيسا لإدارة تطوير أداء الفريق الأول

دالاس كاوبويز يعزز موقعه في صدارة الفرق الرياضية الأعلى قيمة في العالم

الرئيس نيوز

بالصور: اكتشاف كنوز أثرية بالمدينتين الغارقتين في "أبو قير" بالإسكندرية

الوفد: "هيومن رايتس" فقدت مصداقيتها بعد لقاء قناة "مكلمين"

"الرئيس نيوز" يكشف: محاور "المؤتمر الوطني السابع للشباب" بالعاصمة الإدارية

مترو الأنفاق يعمل حتى الثانية صباحا خلال "عيد الأضحى"

منوعات

أغاني مؤتمرات الشباب.. إبداع يعبر عن الوطن والمستقبل (فيديو)

الرياح تعيد إشعال حرائق غابات في وسط البرتغال

ابنة الرئيس الأمريكي الأسبق كلينتون تضع مولودها الثالث

الموافقة على أول إضراب للطيارين منذ 40 عاما في "بريتش أيرويز"

كشكول

ننشر نتيجة تنسيق المرحلة الثانية في مدارس التعليم المزدوج بالقاهرة الكبري

«العجمي» يكرم اللجنة الإدارية لامتحانات الثانوية العامة بالإسكندرية

جامعة الأزهر تصدق على قرار تعيين مجموعة جديدة من المعيدين

اعتماد روضتين بـ"الوادى الجديد" الأزهرية

إسلام سياسي

14 قتيل و20 مصاب في انفجار بمطار مقديشو الدولي

واشنطن بوست: داعش عاد إلى العراق

خميس الجارحي – المنشق عن الإخوان – لـ "أمان": تركت الجماعة بعدما كشفت عوار فكرها.. (حوار)

"أيمن نور" يواصل نفاقه لـ "أردوغان" في تركيا

مقالات الرأي
ماجد حبته
بريطانيا بين غروبين
عمرو خالد
الرزق.. دعاء وأخذ بالأسباب «1»
محمود عابدين
كيف أصبحت روسيا صديقًا للقرد التركى؟
سيد عبدالقادر
وليمة على جثة الوطن
المزيد

الثقافة

"الفرق بين الرواية والفيلم" بقصر ثقافة السينما

"ارسم مستقبلك بنفسك" بثقافة الغربية

"أضواء على ثورة 23 يوليو" بثقافة المنوفية

"ثقافة المنيا" تحتفل بذكرى 23 يوليو

صفحتنا ع الفيس بوك