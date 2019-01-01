"ارسم مستقبلك بنفسك" بثقافة الغربية

واصلت الهيئة العامة لقصور الثقافة تقديم مجموعة متنوعة من الأنشطة والفعاليات الثقافية والفنية بفرع الغربية، حيث استعرض قصر ثقافة طنطا أهمية ترشيد الاستهلاك باعتباره من الركائز الاجتماعية المهمة التي تبنى عليها المجتمعات المتحضرة، كما تناول القصر خلال محاضرة بعنوان "ترشيد الاستهلاك" التعريف بمجالات الترشيد، ومنها استخدام الكهرباء والماء، وضرورة عمل حملات توعية للحث على أهمية الترشيد في حياتنا.



ونظمت دار الكتب بطنطا محاضرة ثقافية لمناقشة كتاب "ارسم مستقبلك بنفسك" للكاتب والمؤلف الأمريكي برايان تريسي، استعرضت خلالها الدكتورة سماح جاهين أستاذ المناهج وطرق التدريس ومدرب التنمية البشرية أهم ما جاء في فصول الكتاب والتأكيد على أهمية وجود الطموح في حياة الانسان، وعدم الاستسلام للفشل، والتعلم من الأخطاء والتجارب السابقة.



وشهدت مكتبة كفر حجازي الثقافية حضورا قويا من الأطفال رواد المكتبة للمشاركة في اليوم الثقافي للاحتفال بذكرى ثورة 23 يوليو، حيث تضمن اليوم مسابقات في المعلومات العامة، ومحاضرة ثقافية عن أهم أحداث الثورة ونتائجها الإيجابية على المجتمع المصري، ونبذة عن حياة الزعيم جمال عبد الناصر، فيما تم توزيع شهادات التميز والتقدير على مجموعة من الأطفال المشاركين.