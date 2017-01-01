من هو خليفة كايد المھندي ذراع قطر في تمويل الإرهاب بالمنطقة

اعترف السفير القطري لدى الصومال بتورط بلاده في تفجيرات ضربت العاصمة مقديشو اليوم، لتعزيز مصالح قطر هناك في منطقة القرن الأفريقية، وذلك بالتعاون مع رجل أعمال يدعى خليفة كايد المھندي المقرب من أمير قطر تميم بن حمد، وذلك في تسجيلات كشفت عنها صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية.



وترصد "الدستور" أبرز المعلومات حول رجل الأعمال البارز خليفة كايد المھندي ذراع قطر لتمويل الجماعات المسلحة الموالية لها في المنطقة العربية:



- كشف الجيش الوطني الليبي في عام 2017 عن قيام خليفة كايد المھندي بتمويل الجماعات الإرهابية في ليبيا، من خلال تحويل أموالا بلغت حوالي 8 مليارات دولار من حسابه في بنك تونس إلى بنك آخر بولاية تطاوين، ثم تسلم بعد ذلك للجماعات المسلحة هناك.



- كشفت صحيفة "تونيزي تيليجراف" عن أن خليفة كايد المهندي هو رجل الاستخبارات القطرية في تونس، وكان يأتي إليها تحت ستار الرحلات السياحية، بجانب الاستثمار في المشروعات السياحية.



- استطاعت صحيفة "لوكنار انشينيه" في عام 2012، الكشف عن تمويل الاستخبارات القطرية لجماعات إرهابية شمالي أفريقيا تابعة لتنظيم القاعدة عبر المهندي.



- كان المهندي ضمن وفد رفيع المستوى مكون من 43 رجل أعمال زاروا مدينة جاكرتا الإندونيسية مع أمير قطر تميم بن حمد في يناير 2019، من أجل بحث الاستثمار في السياحة، بما يدعم صلة المهندي بتميم.