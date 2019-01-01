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الثقافة

"أضواء على ثورة 23 يوليو" بثقافة المنوفية

الإثنين 22/يوليه/2019 - 11:38 م
جريدة الدستور
آلاء حسن
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أقامت الهيئة العامة لقصور الثقافة باقة متنوعة من الفاعليات الفنية والثقافية بمختلف مواقع ثقافة المنوفية، حيث عقد بيت ثقافة الباجور محاضرة بعنوان "ثورة 23 يوليو أهدافها ونتائجها" ألقاها جمال شافعى، تحدث خلالها عن القضاء على الاستعمار وسيطرة رأس المال على الحكم وإقامة جيش وطني قوي وتحقيق عدالة اجتماعية وحياة ديمقراطية سليمة وإسترداد الكرامة والاستقلال والحرية المفقودة على أيدي المستعمر المعتدي.

وأعدت مكتبة الطفل والشباب بسمادون ورشة حكى للأطفال من سلسلة "كيف ولماذا أرضنا"، تضمنت الحديث عن نشأة الأرض وعن مكونات سطح الأرض والكنوز الموجودة في باطنها والاضطرابات الناتجة عن التفاعلات داخلها مثل الزلازل والبراكين، بجانب إقامة معرض فنى لمنتجات الورش الفنية المنفذة خلال الفترة السابقة، تضمن العديد من الأعمال الفنية للأطفال، كما عقد بيت ثقافة بركة السبع مسابقة في المعلومات العامه بنادي الأتحاد الرياضي ببركة السبع، تضمنت المسابقة أسئلة دينية وثقافية.

وأقام بيت ثقافة منوف محاضرة بعنوان "أضواء على ثورة 23 يوليو" حاضرها أديب مسيحة رئيس جمعية رواد بيت ثقافة منوف، دارت المحاضرة حول ثورة 23 يوليو وهي تحرك عسكري لمجموعة من ضباط الجيش ضد الحكم الملكي، وسميت في البداية باسم الحركة المباركة، ثم أطلق عليها ثورة 23 يوليو 1952 عقب حل الأحزاب السياسية وإسقاط دستور 1923 في يناير 1953.

ونظم بيت ثقافة البتانون محاضرة بعنوان "كيفية تشغيل برنامج الاكسيل" تم فيها التعرف على كيفية فتح البرنامج ومكوناته وكذلك كيفية تظليل صف أو عمود كيفية الكتابة في الخلية، كما عقد نادى تكنولوجيا المعلومات محاضرة بعنوان " كيفية عمل علامة مائية فى مستند وورد وبعض التنسيقات، بدأت الحديث عن كيفية عمل العلامة فى مستند وورد بأختيار قائمة page layout واختيار water mark.

وأقامت مكتبة الطفل الشباب بأشمون محاضرة بعنوان "الرياضة وأهميتها لذوي الاحتياجات الخاصة" ألقتها عبير رشاد مسئولة التربية الخاصة والدمج بالإدارة التعليمية، أوضحت أن للرياضة أهمية كبيرة للجميع، وأن الإسلام حثنا على الاهتمام بأبنائنا ورعايتهم، مشيرة إلى أن الرياضة كما هي مهمة للطفل الطبيعي فهي أكثر أهمية للطفل ذوي الاحتياجات الخاصة، وأشارت إلى أن الإعاقة تؤثر على صاحبها سواء كان مولود بها أو ظهرت في حياته فجأة نتيجة حادث أو مرض تعرض له فهي تقلل من قدرته وتؤثر على نفسيته وتجعل صاحبها غير قادر على الاندماج، بجانب فقرة لتعليم الأطفال الحروف الأبجدية من خلال البازل بحضور مجموعة كبيرة من الأطفال.
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