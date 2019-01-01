"ثقافة المنيا" تحتفل بذكرى 23 يوليو

فى إطار احتفالات الهيئة العامة لقصور الثقافة بذكرى ثورة 23 يوليو المجيدة بفرع المنيا، قدم فرع ثقافة المنيا برنامجا ثقافيا فنيا متنوعا بهذه المناسبة، حيث نظمت مكتبة الشيخ مسعود الثقافية محاضرة ثقافية بعنوان "أهم إنجازات ثوره 23 يوليو" حاضرها سعد عبد الله ذكي، تحدث عن أهم إنجازات الثورة على الصعيد الداخلي والخارجي مثل تأميم قناة السويس واسترداد الكرامة والحرية المفقودة على أيدي المستعمر المعتدي والسيطرة على الحكم في مصر وسقوط الحكم الملكي وإجباره على التنازل عن العرش ثم الرحيل إلى إيطاليا وإلغاء النظام الملكي وقيام الحكم الجمهوري وتوقيع اتفاقية الجلاء بعد أكثر من سبعين عاما من الاحتلال وبناء حركة قومية عربية للعمل على تحرير.



وضمن العروض الفنية التى يقدمها الفرع؛ قدم قصر مغاغة عرض سينما للأطفال وفيلم "ألف نهار ونهار"، حيث يعد من المأثورات الشعبية من حكايات ألف ليلة وليلة من أشعار شوقى حجاب وحكايات شهرزاد لشهريار، كما نظم بيت ثقافة ديرمواس ورشة خامات بيئة والتدريب على تدوير المخلفات والزجاجات الفارغة وعمل أشكال فنية متنوعة، وأقام بيت ثقافة صندفا بالتعاون مع المعهد الديني الإبتدائي بصندفا ورشة فنون تشكيلية وتدريب الأطفال على التعبير عن هذه المناسبة بالرسم والتلوين.



وضمن المحاضرات التثقيفية التى يقدمها الفرع، نظم بيت ثقافة العدوة محاضرة ثقافية بعنوان "النتائج المترتبة على ثوره 23 يوليو وأثر ذلك على المجتمع المصري" حاضرها الدكتور هاني عطا الله إلاستشاري النفسي الاكلينكي وعضو التنمية البشرية، وتحدث خلالها موضحًا انه مما لا شك فيه أن ثورة 23 يوليو من الثورات العربية العظيمة في العصر الحديث والتي كانت لها نتائج عظيمة مازلنا نعيش آثارها وننعم بثمارها حتى الآن، حيث وضع الضباط الأحرار نقطة لنهاية حقبة تاريخية مظلمة عاشها الشعب المصري، وبدأوا عصر جديدا نال فيه جميع أفراد الشعب حقوقهم وشعروا بفائدة إنتمائهم لوطنهم، إضافة إلى ورشة فنية رسم وتلوين والتي تعبر عن بعض المشاهد التي تذكرنا بتلك بإنجازات الثورة العظيمة.