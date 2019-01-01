"أتوبيس الفن الجميل" فى ضيافة ثقافة بورسعيد

استقبل قصر ثقافة بورسعيد الأطفال الموهوبين فى مجال الرسم ضمن رحلة أتوبيس الفن الجميل التابع للهيئة العامة لقصور الثقافة، حيث قام الأطفال بالاشتراك مع أطفال مكتبة القصر برسم العديد من اللوحات الفنية التى تعبر عن أبرز وأهم معالم محافظات مصر خاصة محافظة بورسعيد، وقام بالتدريب خلال الورشة الفنانتان غادة عبد النبي وسارة على سعيد.



ونظمت مكتبة الأمل محاضرة بعنوان "ثورة 23 يوليو أم الثورات" ألقاها الإعلامى محمد خضير بنادى بورسعيد الرياضى، وفى نفس السياق نظم بيت ثقافة الهيئة ببورفؤاد محاضرة بعنوان "مبادئ وإنجازات ثورة 23 يوليو" ألقاها الكاتب أسامة كمال.



وأقامت مكتبة طفل تحسين الصحة عرضا لمسرح العرائس نفذه أطفال المكتبة، وعقد بيت ثقافة المنتزة ببورفؤاد ورشة حكى من كتاب "ابن ماجد أسد البحر العربي" تأليف سامى البحيري، نفذته فاطمة هدية مع أطفال الموقع.