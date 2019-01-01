"ثورة يوليو من منظور فسيولوجى".. محاضرة بثقافة المنيا

عقدت الهيئة العامة لقصور الثقافة مجموعة من الأنشطة الثقافية والفنية بفرع المنيا بمناسبة الذكرى الـ66 لثورة 23 يوليو، حيث نظم قصر ثقافة المنيا الجديدة محاضرة بعنوان "ثورة يوليو من منظور فسيولوجى" حاضرها الشاعر مختار عبد الفتاح، وتحدث خلالها عن ما هى أهداف الثورة وما حققته من عدالة اجتماعية بعد القضاء على الاقطاع وتوزيع 5 أفدنة لكل فلاح، ومن خلال توفير المعاشات لموظفى الدولة واستثمار الطاقات فى تحقيق التنمية المستدامة وتشغيل المصانع، وتوفير الأسمدة والتقاوى للفلاحين إلى جانب المشروعات القومية الكبرى مثل السد العالى.



وقال إن الثورة قامت على مبادئ ستة كانت هي عماد سياسة الثورة وهى القضاء على الإقطاع والقضاء على الاستعمار والقضاء على سيطرة رأس المال على الحكم وإقامة حياة ديمقراطية سليمة إقامة جيش وطني قوي وإقامة عدالة اجتماعية، وفى تلك الفترة استردت مصر استقلالها سياسيا، وبعد فشل العدوان الثلاثى بدأت إسترداد اقتصادها من الأجانب واليهود وتغير شكل المجتمع المصرى تمامًا عن الفترة السابقة على الثورة فى كل المجالات.