معرض لمنتجات الفخار وورش بثقافة الوادى الجديد

قدمت الهيئة العامة لقصور الثقافة العديد من الأنشطة والفعاليات بفرع الوادى الجديد، حيث قدم بيت ثقافة بولاق عرض مسرحية بالبروجيكتور، ورسم وتلوين بجانب معرض لمتتجات فخارية متنوعة وذلك بحضور حنان مجدى نائب المحافظ ومدير عام فرع ثقافة الوادى الجديد، وتم تقديم عرض فنى لفرقة كورال الأطفال، كما قدمت مكتبة الشباب بشرق بولاق، ومكتبة بولاق يوما ثقافيا فنيا متنوعا تضمن ورشة فوم ورسم حر، وعرض أفلام كارتون لسينما الطفل، كما قدم مسرحيات للأطفال بجانب لقاء أدبى مع الشاعر بسام المنجى وإكتشاف مواهب فى الغناء والشعر والتقليد.



ونظمت مكتبة الطفل والشباب ببغداد محاضرة عن "الشباب وضرورة الوعي بالتاريخ الوطني" حاضرها عادل جمال السيد، تحدث فيها عن الشباب وتوعيتهم بالتاريخ الوطنى لأنهم الحاضر وأمل المستقبل وحماة الوطن لتنمية الروح الوطنية والأنتماء، وذلك تأكيدا على مبدأ القيم الإيجابية المحورية، ولأن الشباب هم عماد الأمة وسر النهضة فيها، وهم بناة حضارتها، وخط الدفاع الأول والأخير عنها، ويشاركون في التنمية الإقتصادية للدولة، بالإضافة إلى عقد محاضرة أخرى بعنوان "ثورة يوليو والآثار الاجتماعية "قراءة سيولوجية" بكلية التربية بالخارجة، حاضرها الدكتور ناصر محمد عامر عميد كلية تربية والدكتور أحمد حمدي عامر والدكتورة شيماء مكي محمد والدكتورة أسمهان فتحي سعد ودار الحديث حول أسباب الثورة وما هى مكتسباتها ونتائجها المختلفة.