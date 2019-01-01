ارتفاع أسعار النفط في التعاملات الأمريكية

سجلت أسعار التعاقدات الآجلة للنفط خلال تعاملات اليوم الاثنين، في السوق الأمريكية ارتفاعا ملحوظا في ظل تصاعد التوترات في الشرق الأوسط.



وارتفع سعر خام غرب تكساس الوسيط وهو الخام القياسي للنفط الأمريكي بمقدار 059 دولار أي بنسبة 1.1% إلى 56.22 دولار للبرميل تسليم أغسطس المقبل. كان سعر الخام قد ارتفع يوم الجمعة أخر أيام أسبوع التداول بمقدار 0.33 دولار أي بنسبة 0.6% إلى 55.63 دولار للبرميل.



كان التوتر في الشرق الأوسط قد تصاعد بعد تصريح ضابط رفيع المستوى في المخابرات الإيرانية عن اعتقال السلطات الإيرانية عددا من الإيرانيين الذين دربتهم وكالة المخابرات المركزية الأمريكية، وكانوا يحاولون جمع معلومات عن القدرات العسكرية والنووية الإيرانية.



وأضاف الضابط في تصريحات صحفية إن القضاء أصدر حكمه على هؤلاء المقبوض عليهم وأنه سيتم إعدام عدد منهم باعتبارهم من "المفسدين في الأرض".



من ناحيته، قال الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" إن ادعاء إيران القبض على 17 شخصا بتهمة التجسس لصالح الولايات المتحدة هو "محض كذب".



كان الحرس الثوري الإيراني قد أعلن يوم الجمعة الماضي احتجاز ناقلة نفط تحمل علم بريطانيا أثناء إبحارها في الخليج ردا على احتجاز بريطانيا ناقلة نفط إيرانية في مضيق جبل طارق في وقت سابق من الشهر الحالي.



وعززت هذه الخطوة الإيرانية المخاوف من اضطراب حركة إمدادات النفط في مضيق هرمز على مدخل الخليج والذي يمر منه نحو 20% من إمدادات النفط العالمية.