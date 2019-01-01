"الوعي النفسى لذوى القدرات الخاصة" بثقافة جنوب سيناء

عقدت الهيئة العامة لقصور الثقافة بفرع جنوب سيناء مجموعة متنوعة من الأنشطة الثقافية والفنية، حيث أقام بيت ثقافة أبوزنيمة محاضرة تثقيفية بعنوان "ثورة يوليو والآثار السياسية والاقتصادية والاجتماعية" ألقاها عاطف هنداوى موجه بالتربية والتعليم، بحضور عدد من رواد الموقع تناول خلالها الأسباب التي أدت إلى قيام الثورة، والنتائج المترتبة عليها، موضحًا التأثيرات السياسية والاقتصادية والاجتماعية المصاحبة للثورة.



وعقد قصر ثقافة طور سيناء بمركز شباب طور سيناء محاضرة تمكين ثقافى بعنوان "نشر الوعى النفسى لمعاملة المعاق" ألقاتها نيفين عبد العزيز أخصائية تربية خاصة، تناولت خلالها المعاق من حيث المعنى والمفهوم الحقيقي، موضحة أنواع الإعاقة والفرق بين الإعاقة الجسدية والنفسية والعقلية، وكيفية معرفة طرق الوقاية المبكرة، مؤكدة على دور الأسرة والمجتمع في التأثير النفسي على المعاق.



وأعد قصر ثقافة شرم الشيخ جلسة قراءة حرة للأطفال من رواد القصر بهدف تنمية المهارات وتعزيز القيم الإيجابية للنشئ، كما أقام بيت ثقافة أبورديس جلسة حكى وسرد قصصى عن دور رجال شرطة المرور فى المحافظة على أنضباط الشارع والأمن والأمان، أعقبها عقدت محاضرة تثقيفية بعنوان "ترشيد استهلاك المياه" ألقاها عماد عويس مدير إدارة التضامن الاجتماعي بأبورديس، تحدث خلالها عن المياة من حيث الأهمية، موضحا طرق ترشيد المياة والمحافظة عليها، مؤكدا دور الفرد والأسرة والمجتمع في رفع الوعى بأهمية المياه.