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عالم

خارجية ألمانيا: آمانو جعل الوكالة الدولية للطاقة الذرية أكثر قوة

الإثنين 22/يوليه/2019 - 11:26 م
جريدة الدستور
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أشاد وزير الخارجية الألماني هايكو ماس اليوم بالجهود التي قام بها المدير العام الراحل للوكالة الدولية للطاقة الذرية يوكيا آمانو، مؤكدا أنه جعل الوكالة الدولية أكثر قوة.

وذكر راديو (صوت أمريكا) أن ماس أكد أن أعمال الرقابة والتفتيش على التزام ايران بالاتفاق النووى الموقع مع الدول الكبرى عام 2015 يمثل مثالا على احترافية وإخلاص وحيادية أمانو.

تجدر الإشارة إلى أن ألمانيا هى احدى الدول الكبرى الموقعة على الاتفاق النووى مع إيران والتى تسعى فى الوقت الراهن لإنقاذه من الانهيار بعد انسحاب الولايات المتحدة منه وفرض عقوبات اقتصادية ضد إيران.
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