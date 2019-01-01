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سياسي

"وكيل الصحفيين": بدء نظام تقسيط الرحلات لأول للأعضاء

الإثنين 22/يوليه/2019 - 11:26 م
جريدة الدستور
حمدين حجاج - الحسين عبيد
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أعلن حسين الزناتى وكيل نقابة الصحفيين بدء نظام التقسيط لأول مرة فى رحلات النقابة السياحية وذلك تسهيلًا على الزملاء وأسرهم بعد ارتفاع أسعار هذه الرحلات.

وأشار "الزناتى" إلى أن هذا النظام سيبدأ برحلة إلى العين السخنة، ويبدأ الحجز فيها بعد غد الأربعاء ٢٥يوليو بدفع ماقيمته ٥٠٪‏ من قيمة الرحلة وتقسيط باقى المبلغ على ستة أشهر خصمًا من البدل أو المعاش.

وأوضح أن الرحلة ستكون للزملاء وأسرهم وسيكون نظام التقسيط على إجمالى مايقوم الزميل بحجزه له ولأسرته، وستكون الرحلة إلى العين السخنة لمدة ٤ أيام فى الفترة من ٥ إلى ٨ أغسطس المقبل والحجز لدى لجنة النشاط بالنقابة، والاستعلام على تليفون رقم ٠١٠٩٩٧٤٤٦٥٩ وهو الرقم الخاص بنشاط اللجنة.
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