ارتفاع طفيف لأسعار الذهب في التعاملات الأمريكية

سجلت أسعار التعاقدات الآجلة للذهب خلال تعاملات اليوم الاثنين، في السوق الأمريكية ارتفاعا طفيفا، بعد تحركات حذرة من جانب المتعاملين، انتظارا لنتائج اجتماع مجلس الاحتياط الاتحادي (البنك المركزي) الأمريكي في الأسبوع المقبل.



في الوقت نفسه، استقر الدولار أمام العملات الرئيسية، في ظل تلاشي التفاؤل بشأن خفض أسعار الفائدة الأمريكية، وهو ما حد من مكاسب المعدن الأصفر.



في المقابل أثرت التوترات الجيوسياسية والغموض المحيط بمدى تقدم المفاوضات التجارية بين الصين والولايات المتحدة على رغبة المستثمرين في الاتجاه نحو الأصول الاستثمارية الآمنة.



و ارتفع مؤشر الدولار اليوم إلى 97.29 نقطة خلال التعاملات قبل أن يفقد جزءا من مكاسبه ليصل 23ر97 نقطة ليظل أعلى من مستواه في ختام تعاملات الأسبوع الماضي وكان 97.15 نقطة.



وارتفع سعر المعدن الأصفر في تعاملات اليوم الاثنين بمقدار 0.20 دولار إلى 1426.90 دولار للأوقية تسليم أغسطس المقبل، وارتفع سعر الفضة بمقدار 0.216 دولار إلى 16.411 دولار للأوقية تسليم

سبتمبر المقبل، في حين تراجع سعر النحاس بمقدار 0.0305 دولار إلى 2.7272 دولار للرطل تسليم سبتمبر المقبل.