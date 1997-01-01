ترامب: الرئيس الصيني تصرف بشكل يتسم بالمسئولية بشأن احتجاجات هونج كونج

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الاثنين إنه يعتقد أن الرئيس الصيني شي جين بينغ تصرف" بشكل يتسم بالمسئولية تماما" مع الاحتجاجات التي شهدتها هونج كونج بشأن مشروع قانون تسليم المتهمين إلى الصين لمحاكمتهم.



وقال ترامب للصحفيين في البيت الأبيض قبل اجتماع مع رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان: "نعمل (مع الصين) بشأن اتفاقيات تجارية الآن. سنرى ما سيحدث".



وتشهد هونج كونج منذ أكثر من شهرين سلسلة من الاحتجاجات التي اتسمت بالعنف أحيانا في أخطر أزمة منذ أن أعادت بريطانيا هونج كونج إلى الصين عام 1997 ولكن مع حريات ديمقراطية بموجب صيغة" بلد واحد ونظامان".



وقال ترامب: "أعرف أن هذا موقف مهم جدا بالنسبة للرئيس شي، كان بوسع الصين وقفها إذا أرادت ذلك".



وأضاف: "أعتقد أن الرئيس الصيني تصرف بشكل يتسم بالمسئولية تماما، أتمني أن يفعل الرئيس شيء الشيء الصحيح".