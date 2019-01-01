إصابة 5 في بلدة تركية حدودية إثر إطلاق صاروخ من سوريا

قال مكتب حاكم إقليم شانلي أورفة التركي، إن خمسة أشخاص أصيبوا بجروح طفيفة جراء سقوط أحد صاروخين، يعتقد بأنهما أطلقا من الأراضي السورية، على منزل في بلدة حدودية مساء اليوم الاثنين.



ولم يتضح حتى الآن بشكل محدد المكان الذي أُطلق منه الصاروخان أو الجهة التي أطلقتهما.



وأضاف مكتب حاكم الإقليم في بيان أن الخمسة نقلوا إلى أحد المستشفيات حيث لا يزالون يتلقون العلاج.



وقال البيان إنه تم اتخاذ إجراءات أمن مكثفة في منطقة جيلان بينار في إقليم شانلي أورفة الجنوبي حيث سقط الصاروخ وإن تحقيقا بدأ في الواقعة.