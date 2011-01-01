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سياسي

رئيس "الوفد" يهنئ الرئيس السيسي بذكرى ثورة 23 يوليو

الإثنين 22/يوليه/2019 - 11:09 م
جريدة الدستور
إسلام نصير
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هنأ المستشار بهاء الدين أبوشقة رئيس حزب الوفد، الرئيس عبدالفتاح السيسي القائد الأعلى للقوات المسلحة، والفريق أول محمد زكى وزير الدفاع، القائد العام للقوات المسلحة، والفريق محمد فريد رئيس أركان القوات المسلحة، واللواء محمود توفيق وزير الداخلية، بمناسبة ذكرى ثورة 23 يوليو.

وأكد رئيس الوفد أن الجيش المصري كان وما زال وسيظل دائمًا سند الأمة والحامي لأرض الوطن، وقد تمثل هذا في مواقف عديدة أبرزها ثورة 25 يناير 2011 وثورة 30 يونيو 2013، حيث ساند إرادة الشعب المصري.

وأضاف «أبوشقة» أن الجيش المصري أنقذ مصر من السقوط في مستنقع الدمار والخراب الذي تعرضت له دول عربية مجاورة، ما زالت تعانى من الأزمات الاقتصادية وتمزق وتشتت شعوبها، وتدخل دول ومنظمات إرهابية في شئونها وأصبحت أراضيها مستباحة للإرهابيين والمرتزقة الذين ينفذون أجندات مخابرات دول أجنبية لا تريد الخير لهذه البلاد، واستطاعت إرادة المصريين ووقوفهم بقوة مع الجيش المصري إفساد كل المخططات التي حاولت بث الرعب والإرهاب في أرض مصر، لكن كل هذا ذهب أدراج الرياح، واستطاع هذا الوطن أن يقف على قدميه، بل يتجاوز هذا الوضع ليحقق إنجازات اقتصادية بشهادة كبرى المؤسسات الدولية، وهو ما يبشر بأن تلحق مصر بمصاف الدول المتقدمة.

وأوضح «أبوشقة» أن ما تحقق على أرض الواقع في سنوات قليلة كان يحتاج إلى عقود طويلة لتنفيذه، وقد وصلنا إلى هذا الإنجاز بتوفيق الله وبفضل القيادة الحكيمة للرئيس السيسي، والمساندة الحقيقية للشعب المصري الذي تحمل الظروف الاقتصادية الصعبة من أجل أن تتقدم مصر وتحقق أفضل الإنجاز.
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