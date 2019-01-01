سفير قطر يعترف بتمويل بلاده تفجيرات في الصومال

اعترف السفير القطري لدى الصومال بتورط بلاده في تفجيرات ضربت العاصمة مقديشو اليوم، لتعزيز مصالح قطر هناك في منطقة القرن الأفريقية.



ونشرت صحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية، اليوم في تقرير لها تسجيل صوتي منسوب للسفير القطري لدى الصومال يثبت تورط قطر في تفجيرات في مقديشو لصالحها.



وأكدت الصحيفة أن قطر استخدمت متطرفين لتنفيذ الهجمات في الصومال بهدف طرد منافسيها من المنطقة، مشيرة إلى أن رجل أعمال مقرب من أمير قطر، قال إن مسلحين فجروا في مدينة بوساسو لصالح قطر.



وأشارت الصحيفة إلى أن السفير القطري ورجل الأعمال المقرب من أمير قطر تميم بن حمد لم ينفيا التسجيل الصوتي.



وأوضحت الصحيفة أنه على مدار العامين الماضيين، برزت الصومال التي مزقتها الحرب ساحة قتال رئيسية، حيث قدمت قطر أسلحة أو تدريبًا عسكريًا للفصائل الموالية بها بجانب رشوة المسؤولين المحليين، والتنافس على عقود لإدارة الموانئ أو استغلالها بخلاف سرقة الموارد الطبيعية.



وأعلنت جماعة الشباب مسؤوليتها عن تفجير انتحاري بسيارة أسفر عن مقتل 17 شخصا على الأقل من بينهم منفذ الهجوم في العاصمة مقديشو اليوم.