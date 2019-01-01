شرطة التموين تضبط 36 قضية إسطوانات غاز في الأسواق السوداء

شنت الإدارة العامة لمباحث التموين حملات مكبرة، إنفاذًا لتوجيهات القيادة السياسية بشأن اتخاذ كل الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على استقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة الغش الغذائي.



أسفرت جهود تلك الحملات- خلال 24 ساعة- بإشراف اللواء أنور سعيد، مساعد وزير الداخلية، مدير الإدارة العامة لشرطة التموين، عن ضبط (36) قضية إسطوانات بوتاجاز بـ(41) إسطوانة بنطاق محافظات "القاهرة، الجيزة، الإسكندرية، البحيرة، المنوفية، الغربية، أسوان".



وشملت (23 قضية بلغت مضبوطاتها "35" إسطوانة بيع بأزيد من التسعيرة، 6 قضايا استخدام إسطوانات فى غير الغرض بلغت مضبوطاتها 6 إسطوانات، 7 قضايا غلق مستودع بوتاجاز)، تم تحريرالمحاضر اللازمة ضد المخالفين.



وتم تحرير المحاضر اللازمة، وتواصل الأجهزة الأمنية جهودها في مجال توجيه الحملات التموينية المكبرة لضبط الأسواق وتوفير السلع الأساسية للمواطنين.