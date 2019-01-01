ضبط مسئول مضرب أرز باع 12 طن ناقصة الأوزان

شنت الإدارة العامة لمباحث التموين حملات مكبرة، إنفاذًا لتوجيهات القيادة السياسية بشأن اتخاذ كل الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق؛ للمحافظة على استقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة الغش الغذائي.



أسفرت جهود تلك الحملات- خلال 24 ساعة- بإشراف اللواء أنور سعيد، مساعد وزير الداخلية، مدير الإدارة العامة لشرطة التموين، عن ضبط مسئول مضرب لتعبئة الأرز الأبيض بدائرة مركز شرطة دكرنس (محافظة الدقهلية)، لحيازته وتجميعه كميات كبيرة من السلع الغذائية قدرها (12 طن أرز تموينى) بها نقص بمقدار (120) كيلو جراما فى إجمالي الكمية وإعادة تعبئتها، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق وتحقيق أرباح غير مشروعة.



وتم تحرير المحاضر اللازمة، وتواصل الأجهزة الأمنية جهودها في مجال توجيه الحملات التموينية المكبرة؛ لضبط الأسواق وتوفير السلع الأساسية للمواطنين.