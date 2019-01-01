ضبط مسئولين سرقا 141 ألف جنيه من دعم المخابز في القاهرة

شنت الإدارة العامة لمباحث التموين حملات، إنفاذًا لتوجيهات القيادة السياسية بشأن اتخاذ كل الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على استقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة الغش الغذائي.



أسفرت جهود تلك الحملات- خلال 24 ساعة- بإشراف اللواء أنور سعيد، مساعد وزير الداخلية، مدير الإدارة العامة لشرطة التموين، عن ضبط اثنين من مسئولى المخابز البلدية الكائنة بدائرة قسم شرطة المرج (محافظة القاهرة)، لتلاعبهما وإختراقهما نظام تشغيل منظومة الخبز بإثبات عمليات صرف خبز وهمية وبصفة يومية، وتصرفهما فى كميات من الدقيق البلدى المخصص لإنتاج الخبز البلدى المدعم ببيعها فى السوق السوداء، واستيلائهما على أموال الدعم بمبلغ وقدره ( 141،220مائة وواحد وأربعون ألف ومائتان وعشرون جنيهًا)، وفقا لما ورد بتقرير الفحص المحرر بمعرفة اللجنة الفنية من قطاع الرقابة والتوزيع بوزارة التموين وشركة تطبيقات الكروت الذكية، أن المبالغ المستولى عليها تحصلا عليها مقابل إنتاج وتصنيع الخبز دون إنتاجه فعليًا، وتحقيق أرباح غير مشروعة.



تم تحرير المحاضر اللازمة، وتواصل الأجهزة الأمنية جهودها في مجال توجيه الحملات التموينية المكبرة لضبط الأسواق وتوفير السلع الأساسية للمواطنين.

