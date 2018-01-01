تعرف على أكثر المدن استهلاكًا للخضار فى العالم

يعتبر تناول الخضروات من أكثر الاطعمة التى تساعد بشكل كبير فى الحفاظ على الصحة، فضلًا عن الحماية من خطر الإصابة بأمراض السمنة والسكرى.



ووفقًا لما جاء بموقع "beach raider" فتعتبر مدينة " قوييانج" بمقاطعة قويتشو الصينية، من أكثر المدن فى العالم استهلاكًا للخضراوات.



وتشتهر هذه المدينة الصينية بإدخال الخضار فى كافة الأطعمة، الأمر الذى جعلها مقصدًا للكثير من السائحين الوافدين للصين.





"شوربة حساء سيوا"

يعتبر من أكثر الأطباق التى تشتهر بها المدينة الصينية، فهى عبارة عن سلطة من الخضراوات المختلفة والمضاف إليها شوربة الدجاج.





"شوربة الشوفان"

من الأطباق الرئيسية بالصين، فهى عبارة عن حساء الشوفان مع إضافة الملفوف والخيار، مضاف عليهم قطع الدجاج المسلوق.





" طبق جيانبينج"

من الأطباق الشعبية بالصين، فهو عبارة عن قطع من الطماطم والخيار والجزر، مضاف إليها البيض المسلوق، يفضل تقديمه بوجبة العشاء.