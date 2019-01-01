الأسهم الأمريكية ترتفع مع تطلع المستثمرين لخفض الفائدة

أغلق المؤشر ستاندرد اند بورز 500 مرتفعا اليوم الاثنين، مدعوما بتوقعات خفض أسعار الفائدة، بينما

ينتظر المستثمرون النتائج الفصلية من شركات رئيسية مثل فيسبوك وألفابت وأمازون هذا الأسبوع.



وارتفع المؤشر داو جونز الصناعي 18.38 نقطة بما يعادل 0.07 بالمئة ليصل إلى 27172.58 نقطة، وزاد ستاندرد اند بورز 8.4 نقطة أو 0.28 بالمئة مسجلا 2985.01 نقطة، وصعد المؤشر ناسداك المجمع 57.65 نقطة أو 0.71 بالمئة إلى 8204.14 نقطة.