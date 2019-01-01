مفاجأة.. أردوغان مصاب بمرض لا شفاء له... هل يصلح لرئاسة تركيا؟

كشف الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة الدستور، تفاصيل التقرير الطبي للرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

وأوضح الباز، في برنامجه 90 دقيقة، المذاع على فضائية المحور، أن أردوغان ظهر مؤخرا خلال الاحتفال بيوم الديموقراطية، وهو يسير ببطء شديد، وحركته فيها وهن وضعف شديد، وهو ما دفع الناس للتساؤل حول حالته الصحية، وهل يصلح لرئاسة تركيا؟.

وأشار الباز، إلى أنه بالبحث عن الحالة الصحية لأردوغان تبين أنه مريض بسرطان القولون، وأفادت التقارير الطبية أن مرضه لا شفاء له.

وواصل أن أردوغان كان قد أجرى عملية جراحية لاستئصال هذا الورم، ولكنه عاد له مرة أخرى منذ فترة، منوها إلى أنه في الانتخابات الأخيرة، كان أردوغان يلغي الكثير من المقابلات الرسمية بسبب حالته الصحية، فضلا عن أنه أصيب بحالة إغماء في عيد الفطر الماضي.