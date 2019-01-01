فيديو.. سمير فرج: مشروع إيران النووي يؤكد أطماعها في دول الخليج

قال اللواء سمير فرج، الخبير الاستراتيجي، إن مشروع إيران النووي يؤكد أطماع لديها في دول الخليج، لأن كل الدول المحيطة بإيران ضعيفة، ولا تستدعي امتلاك سلاح نووي.

وأضاف خلال لقائه ببرنامج "90 دقيقة" مع الدكتور محمد الباز، المُذاع على قناة "المحور"، أن إيران تمثل خطر في المنطقة بسبب سيطرتها على مضيق هرمز وتريد إشعال الفتنة في المنطقة.

وعن التهديدات الإيرانية للسفن الإنجليزية، قال: بريطانيا هي الدولة التي غابت عنها الشمس، لأنها لا تمتلك اتخاذ إجراءات ضد ما تفعله إيران، موضحًا أن بريطانيا لم تنتج أي قطع بحرية جديدة منذ 15 عاما وتعاني من ضعف بالقوة العسكرية.

وتحدث "فرج"، عن العقوبات الأمريكية والخلافات مع إيران، مؤكدا أن الولايات المتحدة الأمريكية ترغب في فرض شروط على إيران بعدم امتلاك صواريخ باليستية وإيقاف دعم الحركات الإرهابية بالعالم العربي.