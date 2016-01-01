دالاس كاوبويز يعزز موقعه في صدارة الفرق الرياضية الأعلى قيمة في العالم

أصبح فريق دالاس كاوبويز أعلى الفرق الرياضية قيمة في العالم للعام الرابع على التوالي، بعد أن احتل المركز الأول ضمن القائمة السنوية التي أصدرتها مجلة فوربس اليوم الاثنين لأعلى الأندية قيمة في العالم وهيمنت عليها فرق دوري كرة القدم الأمريكية.



وقدرت المجلة في بيان قيمة فريق كاوبويز المنافس في دوري كرة القدم الأمريكية، والذي حل بدلا من نادي ريال مدريد الاسباني لكرة القدم الذي احتل الصدارة في 2016، بنحو خمسة مليارات دولار بزيادة قدرها أربعة في المئة عن العام الماضي.



وتقدم فريق نيويورك يانكيز المنافس في دوري البيسبول الأمريكي للمحترفين، الذي حقق زيادة عشرة في المئة العام الماضي على صعيد معدل الحضور الجماهيري، ثلاثة مراكز ليحتل المركز الثاني في القائمة بقيمة 4.6 مليار دولار.



واحتل ريال مدريد (4.2 مليار دولار) المركز الثالث ثم برشلونة منافسه في دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم (4.02 مليار دولار) المركز الرابع.



وأكمل نيويورك نيكس (4 مليارات دولار) والمنافس في دوري كرة السلة الامريكي للمحترفين بقية المراكز الخمسة الأولى.



وقال كورت بادنهاوزن كبير المحررين في مجموعة فوربس ميديا "قيمة الفرق المنافسة في بطولات الدوري الرياضية العالمية الكبرى ترتفع بسبب اتفاقات بث المنافسات عبر شاشات التلفزيون محليا، مع زيادة الإيرادات بوتيرة أسرع من رواتب اللاعبين أصبحت العلامات التجارية للفرق أكثر قدرة على تحقيق الأرباح مما كانت عليه في أي وقت مضى".