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عالم

جرحى في انفجار سيارة مفخخة بمالي

الإثنين 22/يوليه/2019 - 09:58 م
جريدة الدستور
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انفجرت سيارة مفخخة، عند مدخل قاعدة غاو الفرنسية شمال شرقي مالي، مما أسفر عن سقوط 3 جرحى فرنسيين واستونيين، بحسب ما أعلنت رئاسة الأركان الفرنسية.

وقال المتحدث باسم رئاسة الأركان، الكولونيل فريدريك باربري، لوكالة فرانس برس "وقع هجوم بسيارة مفخخة في الساعة 15:45 بالتوقيت المحلي عند مدخل القسم الفرنسي من معسكر غاو" الذي تتقاسمه قوة برخان الفرنسية لمكافحة الإرهاب وبعثة الأمم المتحدة لحفظ السلام في مالي "مينوسما" والقوات المالية.

وأشار المتحدث إلى أنّ التفجير أسفر عن "إصابة 3 عسكريين فرنسيين واستونيين بجروح" لا تهدد الحياة.

يذكر أنه في يوليو 2018، تم استُهداف جنود فرنسيون من عملية برخان بهجوم بسيارة مفخخة أثناء تسييرهم دورية في غاو، مما أسفر عن مقتل 4 أشخاص وجرح حوالي 20 مدنيا.

وفي أبريل 2018، حاول إرهابيون السيطرة على "معسكر السوبر" التابع للأمم المتحدة وقوة برخان الفرنسية في تمبكتو في شمال مالي في هجوم استمر زهاء 4 ساعات وأسفر عن مقتل جندي من القبعات الزرق وإصابة 7 جنود فرنسيين.

وسيطرت على شمال مالي في مارس 2012 جماعات إرهابية مرتبطة بتنظيم القاعدة. وقد طرد قسم كبير منها بفضل تدخل عسكري دولي أطلق في 2013 بمبادرة من فرنسا، ولا يزال مستمرًا.

لكنّ مناطق بأكملها لا تزال خارج سيطرة القوات الفرنسية والمالية والدولية رغم تأخر تطبيق اتفاق سلام عام 2015 كان يفترض به أن يدحر الإرهابيين نهائيا.

ومنذ 2015، امتدّت هجمات الإرهابيين إلى وسط مالي وجنوبها وحتى إلى دول الجوار وخصوصا بوركينا فاسو والنيجر.
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