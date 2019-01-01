ماتيوس: نجاح ساني مع البايرن مضمون أكثر من نيمار

كشف لوثار ماتيوس، نجم الكرة الألمانية وبايرن ميونخ الأسبق، سر تفضيله التعاقد مع ليروي ساني، جناح مانشستر سيتي الإنجليزي، على ضم البرازيلي نيمار دا سيلفا، مهاجم باريس سان جيرمان الفرنسي.



وسعى النادي البافاري طوال الفترة الماضية نحو التعاقد مع ساني، لكن المان سيتي رفض التخلي عن اللاعب، البالغ من العمر 23 عامًا، ليبدأ البحث عن خيارات أخرى.



وكتب ماتيوس في مقاله عبر شبكة "سكاي سبورتس": "إذا سُئلت عن أي اللاعبين أفضل للبايرن من بين جاريث بيل، نيمار وفيليب كوتينيو، سأقول إن ليروي ساني أفضل من وجهة نظر بافارية".



وأضاف: "على الرغم من الاشتياق إلى لقب دوري أبطال أوروبا والسعي وراء ذلك عامًا تلو آخر، إلا أن العقلية البافارية لا تزال على قيد الحياة في هذا النادي".



واستطرد: "يجب أن يتناسب اللاعبون مع النادي من كافة الأوجه، سواء من ناحية الجودة أو الشخصية، وبالنظر إلى ماضي نيمار، فلا أعتقد أنه يناسب ميونخ".



وأكد ماتيوس أن نجاح ساني مع البايرن مضمون أكثر مما هو عليه في المان سيتي، مضيفًا: "سعر كوتينيو لا يقل عن ليروي، لذا فإنه من الأفضل الذهاب لضم لاعب دولي ألماني لنادٍ في البوندسليجا".