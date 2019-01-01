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رياضة

مشاركة صبحي والشيخ ووحيد في مران الأهلي استعدادا للمقاولون

الإثنين 22/يوليه/2019 - 09:41 م
مارتن لاسارتي
مارتن لاسارتي
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عقد مارتن لاسارتي المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، محاضرة مطولة مع اللاعبين قبل انطلاق المران الذي أقيم مساء اليوم على ملعب مختار التتش؛ استعدادا لمواجهة المقاولون العرب التي تقام يوم الأربعاء المقبل في إطار منافسات بطولة الدوري الممتاز.

وتحدث لاسارتي مع اللاعبين قبل انطلاق المران عن الجوانب الفنية والخططية والتركيز على الجانب المعنوي من خلال تحفيز اللاعبين. وأدى الأهلي مرانه مساء اليوم على ملعب التتش، فيما يختتم صباح غد استعداداته في القاهرة قبل السفر إلى الإسكندرية للمبيت.

وانتظم أحمد الشيخ، لاعب الفريق في المران الجماعي الذي أقيم مساء اليوم على ملعب التتش، واشتكى اللاعب من كدمة في إصبع القدم تسببت في غيابه عن مران الأمس، واكتفى بجلسة في الجيم قبل أن يشارك اليوم في المران الجماعي.

كما شارك رمضان صبحي لاعب الفريق في المران بعد تعافيه من الإصابة التي تعرض لها في ودية البلاستيك، وكان صبحي قد تعرض لإصابة بشد في العضلة الضامة، أبعده عن المشاركة الجماعية، فيما بدأ اليوم المشاركة بشكل تدريجي قبل انتظامه بشكل تام في التدريبات.

وانتظم محمود وحيد لاعب الفريق في المران الجماعي، بعد تعافيه من إجهاد العضلة الضامة الذي اشتكى منه قبل ودية البلاستيك الأخيرة، وشارك وحيد في التدريبات البدنية وتدريبات الكرة التي أقيمت اليوم ضمن تحضيرات الجهاز الفني لمباراة المقاولون العرب، وخاض محمود وحيد برنامجا تأهيليا قبل مشاركته في المران الجماعي عقب الاختبار الطبي الذي خضع له اليوم.

وعقد مارتن لاسارتي المدير الفني للفريق عدة جلسات منفردة مع وليد سليمان وصلاح محسن، لاعبي الفريق خلال المران المسائي ضمن محاولاته لتجهيز جميع اللاعبين فنيا ومعنويا للمرحلة المقبلة، وتحدث لاسارتي مع وليد سليمان في جلسة منفردة كما عقد جلسة مماثلة مع صلاح محسن.

من جهته، قال الدكتور خالد محمود طبيب الفريق إن عمار حمدي اشتكى من إصابة بكدمة في وجه القدم خلال مشاركته في مران الفريق الذي أقيم مساء اليوم على ملعب التتش، موضحا أن مشاركة اللاعب في مران الغد يتحدد على ضوء حالته ومدى زوال الورم الذي اشتكى منه.
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