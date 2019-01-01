رد صادم من مانشستر سيتي على رومينيجه

نفت مصادر داخل مانشستر سيتي، ادعاءات كارل هانز رومينيجه الرئيس التنفيذي لبايرن ميونخ، حول مفاوضاته مع إدارة السيتي لضم ليروي ساني.



وكان بيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيت، صرح بأنه لا يوجد مفاوضات مع بايرن حول ساني، ليرد رومينيجه أن جوارديولا لا يعرف شيئًا عن ناديه.



ونقلت صحيفة "ميرور" الإنجليزية عن مصدر داخل النادي قوله: "لسنا في مفاوضات مع بايرن ميونخ حول ساني، وحاليًا نتحدث مع اللاعب حول تجديد عقده، ولا نتطلع إلى بيعه".



وأضاف: "الحديث عن دمج ديفد آلابا هو أمر زائف تماما، ونحن لدينا اكتفاء في مركز الظهير الأيسر ولسنا بحاجة له".



ويكثف بايرن ميونخ تحركاته في سوق الانتقالات، لتعويض رحيل الثنائي فرانك ريبيري وآريين روبن، اللذين رحلا مع نهاية الموسم المنصرم.