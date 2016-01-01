نانت الفرنسي يضم نجم المنتخب الجزائري

أعلن نادي نانت الفرنسي اليوم تعاقده مع لاعب الوسط مهدي عبيد المتوج حديثا مع المنتخب الجزائري بلقب كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم.



وانضم عبيد البالغ من العمر 26 عاما إلى صفوف نانت بعقد يمتد حتى 2022.



وتعاقد نانت مع عبيد في صفقة انتقال حر بعد انتهاء عقده مع ديجون، وقال عبيد "نانت نادي جيد للغاية وصاحب تاريخ متميز".



وسبق لعبيد اللعب في صفوف نيوكاسل الإنجليزي وسانت جونستون الاسكتلندي وباناثينايكوس اليوناني قبل أن ينضم إلى ديجون في 2016.