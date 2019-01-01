الباز يكشف تفاصيل إجهاض المخطط القطري لإفشال التوافق الوطني في السودان

كشف الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة الدستور، تفاصيل إجهاض المخطط القطري لإفساد التوافق بين القوى الوطنية في السودان.

وأوضح الباز، في برنامجه 90 دقيقة، المذاع على فضائية المحور، أن إثيوبيا تدخلت كوسيط في الأزمة السودانية لإحداث توافق بين القوى الوطنية السودانية ودعت لاجتماع بين هذه القوى في إثيوبيا وضم عدد من الحركات الوطنية والحركات المسلحة.

وواصل أنه كان من بين هذه الحركات المشاركة في الاجتماع، حركة العدل والمساواة، التي يترأسها جبريل إبراهيم.

واستطرد أن جبريل إبراهيم تمت دعوته لحفل عشاء مع السفير القطري، على هامش هذا الاجتماع في أثيوبيا، وبعد ذلك، تم رصد عدد من اللقاءات له مع مسؤولين قطريين.

وأشار الباز، إلى أن الأمن الأثيوبي أجرى تحقيقات مع جبريل إبراهيم رئيس حركة العدل والمساواة السودانية بسبب هذه الاجتماعات المريبة، حيث تبين أن المخابرات القطرية تحاول إفساد التوافق الوطني السوداني وتحاول إقناع جبريل بعدم الموافقة على أي مقترحات .

وتابع الباز، أن مصلحة قطر في هذا الأمر هو أن يظل الأمر مشتعلا في السودان، لتفسح الطريق إلى الإسلاميين والحركات المتشددة للوصول للحكم مرة أخرى.