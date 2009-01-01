براءة كريستيانو رونالدو من تهمة اغتصاب سيدة

أكد المدعي العام بالولايات المتحدة، اليوم، أن اللاعب الدولي كريستيانو رونالدو لن توجه له اتهامات جنائية، في قضية اتهام امرأة له باغتصابها في منتجع لاس فيجاس الأمريكي عام 2009.



وقال المدعي العام ستيف وولفسون في بيان إنه بعد مراجعة تحقيق جديد للشرطة، قرر أنه لا يمكن إثبات ادعاءات الاعتداء الجنسي دون دليل معقول ولن يتم توجيه أي تهمة لرونالدو، وفق وكالة أسوشيتيد برس الأمريكية.



وطالبت الشرطة في مدينة لاس فيجاس يناير الماضي، عينة من الحمض النووي لرونالدو لاعب فريق يوفنتوس الإيطالي، لمقارنتها مع الأدلة التي قدمتها كاثرين مايورجا المدعية عارضة الأزياء السابقة ضده في اتهامه بالاغتصاب.



وتقدمت كاثرين 34 عامًا في عام 2018 أمام إحدى محاكم ولاية نيفادا الأمريكية، بدعوى تطالب فيها بتعويض قدره 200 ألف دولار، وتتهم فيها رونالدو باغتصابها في يونيو 2009 في جناحه بأحد فنادق لاس فيجاس، وأنه دفع لها مبلغ 375 ألف دولار لتوقيع اتفاق تتعهد فيه بعدم الحديث عما جرى.



من جانبه نفى نجم فريق ريال مدريد السابق حصول فعل اغتصاب مع عارضة الأزيا، وأكد أن العلاقة بينه وبين مايورجا كانت برضى كامل.