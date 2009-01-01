الإثنين 22 يوليه 2019 الموافق 19 ذو القعدة 1440
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
adsads
ads

عالم

براءة كريستيانو رونالدو من تهمة اغتصاب سيدة

الإثنين 22/يوليه/2019 - 09:37 م
رونالدو
رونالدو
محمد عمر
طباعة
ads
أكد المدعي العام بالولايات المتحدة، اليوم، أن اللاعب الدولي كريستيانو رونالدو لن توجه له اتهامات جنائية، في قضية اتهام امرأة له باغتصابها في منتجع لاس فيجاس الأمريكي عام 2009.

وقال المدعي العام ستيف وولفسون في بيان إنه بعد مراجعة تحقيق جديد للشرطة، قرر أنه لا يمكن إثبات ادعاءات الاعتداء الجنسي دون دليل معقول ولن يتم توجيه أي تهمة لرونالدو، وفق وكالة أسوشيتيد برس الأمريكية.

وطالبت الشرطة في مدينة لاس فيجاس يناير الماضي، عينة من الحمض النووي لرونالدو لاعب فريق يوفنتوس الإيطالي، لمقارنتها مع الأدلة التي قدمتها كاثرين مايورجا المدعية عارضة الأزياء السابقة ضده في اتهامه بالاغتصاب.

وتقدمت كاثرين 34 عامًا في عام 2018 أمام إحدى محاكم ولاية نيفادا الأمريكية، بدعوى تطالب فيها بتعويض قدره 200 ألف دولار، وتتهم فيها رونالدو باغتصابها في يونيو 2009 في جناحه بأحد فنادق لاس فيجاس، وأنه دفع لها مبلغ 375 ألف دولار لتوقيع اتفاق تتعهد فيه بعدم الحديث عما جرى.

من جانبه نفى نجم فريق ريال مدريد السابق حصول فعل اغتصاب مع عارضة الأزيا، وأكد أن العلاقة بينه وبين مايورجا كانت برضى كامل.
ads

موضوعات متعلقة

منذ يوم

هل تعمد رياض محرز تجاهل رئيس الوزراء في نهائي أمم أفريقيا؟

منذ ساعتين و 31 دقيقة

تشكيل مباراة برشلونة وتشيلسي المتوقع

منذ حوالي 4 ساعات

رسميًا.. انفصال معز مسعود وشيري عادل.. تعرف على التفاصيل

منذ حوالي 7 ساعات

تدهور الحالة الصحية للفنان فاروق الفيشاوي

ads

الصور

image description

توقيع بروتوكول بين الأهلي واليونيسيف لدعم حقوق الأطفال فى مصر

image description

في ليلة سقوط الزمالك أمام الجونة.. "الدستور" ترصد أهم لقطات المباراة

image description

أبو هشيمة وجمال مبارك والسقا يشاركون في عزاء أرملة الراحل إبراهيم سعده

image description

صور افتتاح جراج روكسي

image description

ضبط مصنع حلويات دون ترخيص ببرج العرب في الإسكندرية

ads

الأكثر قراءة

رسميًا.. انفصال معز مسعود وشيري عادل.. تعرف على التفاصيل

البدرى يتقدم باستقالته من بيراميدز ويعود للتدريب

"الطيران" تطلب موظفين للعمل في هذا التخصص

مصدر يكشف تفاصيل مفاوضات مرتضى منصور مع حسام البدري

ستوديو

أحمد موسى يطالب بإذاعة الأغاني الوطنية في المدارس والجامعات

مخرج إنساي يحتفل بنجاح الكليب في حفل "الميما"

لاسارتي يعقد جلسة مع وليد سليمان وصلاح محسن

بماذا وصف خالد الصاوي تامر حسني بعد أول تعاون بينهما؟.. فيديو

ads

رياضة

دالاس كاوبويز يعزز موقعه في صدارة الفرق الرياضية الأعلى قيمة في العالم

ماتيوس: نجاح ساني مع البايرن مضمون أكثر من نيمار

مشاركة صبحي والشيخ ووحيد في مران الأهلي استعدادا للمقاولون

رد صادم من مانشستر سيتي على رومينيجه

الرئيس نيوز

الخشت: معامل "تنسيق القاهرة" مستمرة في العمل غدا

6 مصريين ضمن قائمة "فوربس 2019" لأثرياء العالم.. من هم؟

بالأسماء.. السجن المؤبد والمشدد لخلية "طلاب داعش" في حلوان

قرار جمهوري بالعفو عن بعض نزلاء السجون.. بشروط

منوعات

7 أفكار لديكور غرفة الطفل مستوحاة من عالم الطيران (صور)

ماكدونالدز تعتذر للإيطاليين بعد نشرها إعلانات مستوحاة من المافيا

الشرطة الأمريكية تطالب المواطنين بتأجيل الجرائم بسبب الحر

بركان "إتنا" ينشط مجددا

كشكول

ننشر نتيجة تنسيق المرحلة الثانية في مدارس التعليم المزدوج بالقاهرة الكبري

جامعة الأزهر تصدق على قرار تعيين مجموعة جديدة من المعيدين

اعتماد روضتين بـ"الوادى الجديد" الأزهرية

الجامعة الأمريكية بالقاهرة تفتتح مركز جامعي للتطوير المهني بتجارة عين شمس

إسلام سياسي

واشنطن بوست: داعش عاد إلى العراق

خميس الجارحي – المنشق عن الإخوان – لـ "أمان": تركت الجماعة بعدما كشفت عوار فكرها.. (حوار)

"أيمن نور" يواصل نفاقه لـ "أردوغان" في تركيا

خلافات داخل الإخوان بسبب المعزول محمد مرسي

مقالات الرأي
ماجد حبته
بريطانيا بين غروبين
عمرو خالد
الرزق.. دعاء وأخذ بالأسباب «1»
محمود عابدين
كيف أصبحت روسيا صديقًا للقرد التركى؟
سيد عبدالقادر
وليمة على جثة الوطن
المزيد

الثقافة

بملتقى الهناجر.. ناهد عبد الحميد: مصر هي القلب النابض للشعوب العربية

ثقافة الإسكندرية تنظم فعاليات ثقافية وفنية احتفالًا بثورة يوليو

"المتاحف والتنمية المستدامة".. محاضرة بمكتبة الإسكندرية

فرقة "الرانجو" تحيي تراثها السوداني على مسرح الضمة 25 يوليو

صفحتنا ع الفيس بوك