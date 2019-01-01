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تكنولوجيا

"موتورولا" تعود للمنافسة بهاتف متطور وزهيد الثمن

الإثنين 22/يوليه/2019 - 09:35 م
جريدة الدستور
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تتحضر شركة "موتورولا" لإطلاق هاتف متطور بمواصفات ممتازة وسعر مشجع سيعيدها إلى المنافسة في سوق الأجهزة الذكية.

وتبعا للتسريبات فإن سعر الهاتف الجديد سيبدأ من 250 دولارا، وسيزود هذا الجهاز بشاشة بمقاس 6.3 بوصة، بدقة عرض (22501080) بيكسل، تملأ كامل مساحة واجهته الأمامية تقريبا، باستثناء ثقب صغير على زاويتها اليسرى من الأعلى مخصص للكاميرا.

ويأتي بمعالج Sаmsung Exynоs 9609 ثماني النوى، بتردد يصل إلى 2.2 غيغاهيرتز، وذاكرة وصول عشوائي 46 غيغابايت، وذاكرة تخزين داخلية 128 غيغابايات، قابلة للتوسيع.

ويزود بمنفذين لبطاقات الاتصال، وشريحة NFC للدفع الإلكتروني ونقل البيانات، ومنفذ 3.5 ملم للسماعات، وماسح لبصمات الأصابع.

أما الكاميرا الأساسية لهذا الهاتف فستكون ثلاثية العدسة بدقة (48+13+8) ميجابيكسل، قادرة على التقاط أدق الصور في ظروف الإضاءة المنخفضة بفضل فتحات العدسات الكبيرة وزوايا رؤية العدسة الواسعة، والكاميرا الأمامية ستزود بميزة التعرف على الوجوه.
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